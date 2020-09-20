AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة العالمية تقر بروتوكول اختبارات على أدوية عشبية لعلاج كورونا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أقرت منظمة الصحة العالمية بروتوكولا ينظم إجراء اختبارات على أدوية عشبية إفريقية كعلاجات محتملة لفيروس كورونا وأمراض وبائية أخرى.
وأشارت المنظمة، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد، إلى أن المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية (تخص مجموعة تصل إلى 3 آلاف شخص للاختبار) محورية لتقدير سلامة وفعالية المنتجات الطبية الجديدة بشكل كامل. 
وقال المدير الإقليمي في المنظمة بروسبر توموسيمى "إنه إذا تبينت سلامة ونجاعة وجودة أحد منتجات الطب التقليدي، فإن منظمة الصحة العالمية ستوصي به من أجل تصنيعه محليا بشكل سريع وعلى نطاق واسع".
وأضاف توموسيمي أن ظهور كوفيد-19 مثل تفشي فيروس إيبولا في غرب إفريقيا سلط الضوء على الحاجة إلى نظم صحية قوية وسرّع برامج البحث والتطوير، بما في ذلك الطب التقليدي.
وأقرت المنظمة البروتوكول بالشراكة مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومفوضية الاتحاد الإفريقي للشؤون الاجتماعية.
Advertisements

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم 20-9-2020

دعاء ترك الشهوات والمعاصي

سعر الدولار اليوم 20-9-2020

نقابة البيطريين: تطبيق اللائحة التأديبية في واقعة دجاجة مرسى علم .. فيديو

شاهد.. تحطم لامبورجيني هوراكان بيرفورمانتي سبايدر بعد شرائها بـ 20 دقيقة

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يطالب رئيس الوزراء بمد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.. وزير الرياضة: نفكر في إعداد دراسة لاستضافة كأس العالم 2030

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر تويوتا كورولا هايبرد toyota corolla hybrid 2021 الكهربائية.. صور

سعر تويوتا كورولا toyota corolla 2020 اليوم.. صور

حفل زفاف تحول إلى مأتم.. عريس يطلق النار على نفسه لسبب غريب| صور