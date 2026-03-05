قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يفوز على حرس الحدود بثلاثية في الدوري الممتاز
الرئيس السيسي من إفطار الأكاديمية العسكرية: بناء الإنسان الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية في مصر
وزير السياحة : مصر بعيدة جغرافيًا عن أماكن التوتر في المنطقة .. وتتمتع بالاستقرار
المقاولون العرب يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف مقابل اثنين
احترام كبير .. الرئيس السيسي: محدش من الدارسين بالأكاديمية العسكرية سمع لفظ غير لائق
الاختيار بتجرد وشفافية.. الرئيس السيسي: كان مهم نعمل تجربة أخرى للاهتمام بالإنسان من خلال الأكاديمية العسكرية
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد بدعوة من السعودية
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة ويسجل هدفين متتاليين في مرمى البنك الأهلي بالدوري
ماكرون: ينبغي على إسرائيل أن تمتنع عن أي تدخل بري أو عملية عسكرية بالأراضي اللبنانية
رسميًا.. وليد الركراكي يعلن رحيله عن تدريب منتخب المغرب
مصطفى بكري: النفط يرتفع إلى 82 دولارا بسبب الحرب على إيران.. ومصر تتكاتف لحماية نفسها
أستاذ جيولوجيا : منطقة الشرق الأوسط قلب منظومة الطاقة في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني : رسائل الرئيس تؤكد قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة التحديات

النائب مصطفى البنا
النائب مصطفى البنا
محمد الشعراوي

قال النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته حفل الإفطار بالأكاديمية العسكرية المصرية، حملت رسائل مباشرة تعكس طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وتؤكد في الوقت نفسه قدرة الدولة المصرية على إدارة الأزمات بثبات ومسؤولية.

وأوضح البنا أن حديث الرئيس جاء صريحًا في توصيف التحديات الإقليمية وتداعياتها المحتملة، وهو ما يعكس نهجًا يقوم على المصارحة مع المواطنين وإشراكهم في فهم طبيعة الظروف التي تحيط بالمنطقة، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس بأن مصر بخير يعكس ثقة حقيقية في قوة الدولة ومتانة مؤسساتها.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تحذير الرئيس من استغلال الظروف الحالية للتلاعب بالأسعار يمثل رسالة ردع واضحة لكل من يحاول تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تمتلك الأدوات القانونية والرقابية الكفيلة بضبط الأسواق وحماية الاستقرار الاقتصادي.

وأشار البنا إلى أن تأكيد الرئيس على أن الحروب لا تجلب سوى الخراب يعكس فلسفة الدولة المصرية في إدارة الملفات الإقليمية، والتي تقوم على دعم الحلول السياسية والدبلوماسية وتجنب الانزلاق إلى صراعات تزيد من معاناة الشعوب.

وأكد أن حديث الرئيس عن بناء الإنسان المصري يعكس إدراكًا عميقًا بأن قوة الدول لا تقاس فقط بالإمكانات المادية، وإنما بقدرتها على إعداد أجيال واعية ومؤهلة لحمل مسؤولية المستقبل.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تماسك الجبهة الداخلية وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي، مشددًا على أن المصريين كانوا دائمًا قادرين على تجاوز التحديات عندما تتوحد إرادتهم خلف هدف حماية الوطن واستقراره.

النائب مصطفى البنا مجلس النواب عبد الفتاح السيسي لأكاديمية العسكرية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

الترجي التونسي

قبل إعلان القرار الرسمي.. الترجي التونسي يبلغ جماهيره بخوض مباراة الأهلي بدون حضور

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

طيران الامارات

بعد فتح الأجواء جزئيا.. طيران الإمارات تبدأ تشغيل محدود لرحلاتها لإعادة المسافرين

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

ترشيحاتنا

حسين الشحات

حسين الشحات يحرز الهدف الثالث للأهلي أمام المقاولون العرب

امام عاشور

إمام عاشور يعزز تقدم الأهلي بهدف ثانٍ أمام المقاولون العرب في الدوري

صورة من اللقاء

أبو ريدة يجتمع بمنتخب 2009 لدعم الفريق قبل خوض التصفيات الأفريقية

بالصور

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني
ندى بسيوني
ندى بسيوني

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

فيديو

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد