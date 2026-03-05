برلماني : رسائل الرئيس تؤكد قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة التحديات

قال النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته حفل الإفطار بالأكاديمية العسكرية المصرية، حملت رسائل مباشرة تعكس طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وتؤكد في الوقت نفسه قدرة الدولة المصرية على إدارة الأزمات بثبات ومسؤولية.

وأوضح البنا أن حديث الرئيس جاء صريحًا في توصيف التحديات الإقليمية وتداعياتها المحتملة، وهو ما يعكس نهجًا يقوم على المصارحة مع المواطنين وإشراكهم في فهم طبيعة الظروف التي تحيط بالمنطقة، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس بأن مصر بخير يعكس ثقة حقيقية في قوة الدولة ومتانة مؤسساتها.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تحذير الرئيس من استغلال الظروف الحالية للتلاعب بالأسعار يمثل رسالة ردع واضحة لكل من يحاول تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تمتلك الأدوات القانونية والرقابية الكفيلة بضبط الأسواق وحماية الاستقرار الاقتصادي.

وأشار البنا إلى أن تأكيد الرئيس على أن الحروب لا تجلب سوى الخراب يعكس فلسفة الدولة المصرية في إدارة الملفات الإقليمية، والتي تقوم على دعم الحلول السياسية والدبلوماسية وتجنب الانزلاق إلى صراعات تزيد من معاناة الشعوب.

وأكد أن حديث الرئيس عن بناء الإنسان المصري يعكس إدراكًا عميقًا بأن قوة الدول لا تقاس فقط بالإمكانات المادية، وإنما بقدرتها على إعداد أجيال واعية ومؤهلة لحمل مسؤولية المستقبل.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تماسك الجبهة الداخلية وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي، مشددًا على أن المصريين كانوا دائمًا قادرين على تجاوز التحديات عندما تتوحد إرادتهم خلف هدف حماية الوطن واستقراره.