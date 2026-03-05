برلماني: رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تؤكد رؤيته لبناء أجيال قادرة على حماية الدولة

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، تعكس بوضوح رؤية القيادة السياسية لبناء دولة قوية تعتمد على الإنسان الواعي والمؤهل، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية والاستقرار في الجمهورية الجديدة.

وأوضح كشر، في بيان له، أن تأكيد الرئيس على أن الهدف الرئيسي من البرامج التعليمية بالأكاديمية العسكرية هو بناء الإنسان المصري يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية الاستثمار في العنصر البشري، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير منظومة التعليم والتأهيل، سواء من خلال التوسع في الجامعات الأهلية والخاصة أو عبر البرامج التدريبية المتطورة التي تقدمها المؤسسات الوطنية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حرص الدولة على الاستعانة بخبراء في علم الاجتماع وعلم النفس لإعداد البرامج التعليمية بالأكاديمية يعكس نهجًا علميًا حديثًا في إعداد القيادات الشابة، بما يسهم في تخريج كوادر قادرة على التعامل مع تحديات المرحلة الراهنة وصياغة مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا للدولة المصرية.

وأشار كشر إلى أن حديث الرئيس عن الدروس المستفادة من التحديات التي مرت بها مصر منذ عام 2011 يؤكد أهمية بناء وعي حقيقي لدى الأجيال الجديدة، بحيث تكون قادرة على حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استقراره، مؤكدًا أن الدولة تعمل على إعداد أجيال تمتلك الرؤية والفهم العميق للتحديات الإقليمية والدولية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، شدد عضو مجلس الشيوخ على أن تأكيد الرئيس السيسي حرص مصر على منع التصعيد في المنطقة يعكس الدور التاريخي الذي تقوم به القاهرة في دعم الاستقرار والسعي إلى تسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية، محذرًا من أن استمرار الحروب والصراعات في المنطقة ستكون له تداعيات خطيرة على أمن واستقرار الشعوب.

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر تصريحه بالتأكيد على أن دعوة الرئيس للمواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية في ظل التحديات الراهنة تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المجتمع من أي محاولات لاستغلال الأزمات، مشددًا على أن تماسك الجبهة الداخلية ووعي المواطنين يمثلان حجر الأساس لعبور مصر هذه المرحلة الصعبة بثبات واستقرار.