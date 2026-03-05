ريهام أبو الحسن : تأكيدات رئيس الوزراء على تأمين احتياجات الدولة رؤية استراتيجية لحماية الاقتصاد

قالت النائبة الدكتورة ريهام ابو الحسن، عضو مجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية والمنتجات الاستراتيجية لعدة أشهر مقبلة، تعد رسالة طمأنة قوية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، وتعكس قدرة الحكومة على إدارة التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.

وأضافت ريهام ابو الحسن، في تصريح صحفي لها اليوم. أن حرص رئيس الوزراء على الإعلان عن توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يؤكد أن الدولة تتعامل مع الأسواق بشكل استباقي، وتخطط لمواجهة أي ضغوط خارجية أو تقلبات مفاجئة، بما يحافظ على استقرار الأسعار ويضمن عدم حدوث أي نقص في السلع التموينية.

وأكدت النائبة، أن تأمين إمدادات الغاز الطبيعي للكهرباء والمصانع واستقرار قطاع الطاقة يعزز استمرارية عجلة الإنتاج والصناعة، ويحمي فرص العمل ويزيد من معدلات التصدير، وهو ما يمثل مؤشرًا مهمًا على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصدمات.

وأشارت " ريهام ابو الحسن" إلى أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن عدم وجود أزمة في تدبير العملة الأجنبية أو قيود على الاستيراد، تعكس متانة الموقف المالي للدولة، واستعدادها لتلبية احتياجات السوق المحلي بكفاءة، وضمان استمرار تدفق السلع والخدمات دون أي توقف.

كما شددت النائبة، على أن جهود الدولة في تنويع مصادر النقد الأجنبي من خلال دعم قطاعات السياحة والصادرات، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، تعزز ثقة الأسواق والمستثمرين وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية.

واختتمت الدكتورة ريهام ابو الحسن حديثها، بتأكيد أن هذه الإجراءات والرسائل الحكومية تمثل نموذجًا للسياسة الاقتصادية الرشيدة، وتبرز قدرة الدولة على التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، بما يضمن حماية الاقتصاد والمواطنين على حد سواء، ويعزز مسيرة التنمية المستدامة في البلاد، تحت قيادة الرئيس السيسي.