قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي من إفطار الأكاديمية العسكرية: بناء الإنسان الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية في مصر
وزير السياحة : مصر بعيدة جغرافيًا عن أماكن التوتر في المنطقة .. وتتمتع بالاستقرار
المقاولون العرب يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف مقابل اثنين
احترام كبير .. الرئيس السيسي: محدش من الدارسين بالأكاديمية العسكرية سمع لفظ غير لائق
الاختيار بتجرد وشفافية.. الرئيس السيسي: كان مهم نعمل تجربة أخرى للاهتمام بالإنسان من خلال الأكاديمية العسكرية
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد بدعوة من السعودية
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة ويسجل هدفين متتاليين في مرمى البنك الأهلي بالدوري
ماكرون: ينبغي على إسرائيل أن تمتنع عن أي تدخل بري أو عملية عسكرية بالأراضي اللبنانية
رسميًا.. وليد الركراكي يعلن رحيله عن تدريب منتخب المغرب
مصطفى بكري: النفط يرتفع إلى 82 دولارا بسبب الحرب على إيران.. ومصر تتكاتف لحماية نفسها
أستاذ جيولوجيا : منطقة الشرق الأوسط قلب منظومة الطاقة في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ريهام أبو الحسن : تأكيدات رئيس الوزراء على تأمين احتياجات الدولة رؤية استراتيجية لحماية الاقتصاد

ريهام أبو الحسن
ريهام أبو الحسن
عبد الرحمن سرحان

قالت النائبة الدكتورة ريهام ابو الحسن، عضو مجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية والمنتجات الاستراتيجية لعدة أشهر مقبلة، تعد رسالة طمأنة قوية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، وتعكس قدرة الحكومة على إدارة التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.

وأضافت ريهام ابو الحسن، في تصريح صحفي لها اليوم. أن حرص رئيس الوزراء على الإعلان عن توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يؤكد أن الدولة تتعامل مع الأسواق بشكل استباقي، وتخطط لمواجهة أي ضغوط خارجية أو تقلبات مفاجئة، بما يحافظ على استقرار الأسعار ويضمن عدم حدوث أي نقص في السلع التموينية.

وأكدت النائبة، أن تأمين إمدادات الغاز الطبيعي للكهرباء والمصانع واستقرار قطاع الطاقة يعزز استمرارية عجلة الإنتاج والصناعة، ويحمي فرص العمل ويزيد من معدلات التصدير، وهو ما يمثل مؤشرًا مهمًا على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصدمات.

وأشارت " ريهام ابو الحسن" إلى أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن عدم وجود أزمة في تدبير العملة الأجنبية أو قيود على الاستيراد، تعكس متانة الموقف المالي للدولة، واستعدادها لتلبية احتياجات السوق المحلي بكفاءة، وضمان استمرار تدفق السلع والخدمات دون أي توقف.

كما شددت النائبة، على أن جهود الدولة في تنويع مصادر النقد الأجنبي من خلال دعم قطاعات السياحة والصادرات، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، تعزز ثقة الأسواق والمستثمرين وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية.

واختتمت الدكتورة ريهام ابو الحسن حديثها، بتأكيد أن هذه الإجراءات والرسائل الحكومية تمثل نموذجًا للسياسة الاقتصادية الرشيدة، وتبرز قدرة الدولة على التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، بما يضمن حماية الاقتصاد والمواطنين على حد سواء، ويعزز مسيرة التنمية المستدامة في البلاد، تحت قيادة الرئيس السيسي.

ريهام ابو الحسن الاقتصاد تأمين احتياجات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

الترجي التونسي

قبل إعلان القرار الرسمي.. الترجي التونسي يبلغ جماهيره بخوض مباراة الأهلي بدون حضور

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

طيران الامارات

بعد فتح الأجواء جزئيا.. طيران الإمارات تبدأ تشغيل محدود لرحلاتها لإعادة المسافرين

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

ترشيحاتنا

سعر الجنيه الذهب

قبل نهاية التداولات .. الجنيه الذهب يرتفع 280 باوند مساء اليوم 5-3-2026

حصيلة ضريبية

الحكومة تنجح في تحصيل 10.94 مليار جنيه من الضرائب على السيارات خلال 7 شهور

وزير الاستثمار خلال اللقاء

وزير الاستثمار: صناديق استثمارية جديدة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الصادرات

بالصور

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني
ندى بسيوني
ندى بسيوني

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

فيديو

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد