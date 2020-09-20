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محافظات

استقبال ٦٧ ألفا و٣٢٠ طلب تصالح.. والزقازيق وبلبيس وكفر صقر الأعلى في استقبال الطلبات

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:27 م
تقديم طلبات التصالح
تقديم طلبات التصالح
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محمد الطحاوي
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن استقبال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية لـ ٦٧ ألفا و٣٢٠ طلبًا وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقًا للقانون مؤكدًا أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون. 

أكد محافظ الشرقية أن قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى والمغفور والنجوع وخصم 25٪ من قيمة التصالح عند السداد الفوري وكذلك تخفيض قيمة التصالح بنسبة 35٪ داخل محافظة الشرقية جاءت لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير على المواطنين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

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أشاد محافظ الشرقية بمجهودات رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وجاء ترتيب أعلى ثلاث مراكز تكنولوجية لإستقبال طلبات التصالح من المواطنين علي النحو التالي ..المركز التكنولوجي بالزقازيق استقبل ٧٠٢٥ طلبا، والمركز التكنولوجي ببلبيس ٧٢٩٠ طلبا، والمركز التكنولوجي بكفر صقر ٧١٩٩ طلبا.
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