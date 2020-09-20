استقبال ٦٧ ألفا و٣٢٠ طلب تصالح.. والزقازيق وبلبيس وكفر صقر الأعلى في استقبال الطلبات

أعلن الدكتور ممدوح غراب

عن استقبال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية لـ ٦٧ ألفا و٣٢٠ طلبًا وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقًا للقانون مؤكدًا أن الدولة تولي

كبيرًا بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.



أكد محافظ الشرقية أن قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى والمغفور والنجوع وخصم 25٪ من قيمة التصالح عند السداد الفوري وكذلك تخفيض قيمة التصالح بنسبة 35٪ داخل محافظة الشرقية جاءت لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير على المواطنين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

اقرأ أيضا: بيطري الشرقية يحصن 32 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور أشاد محافظ الشرقية بمجهودات رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وجاء ترتيب أعلى ثلاث مراكز تكنولوجية لإستقبال طلبات التصالح من المواطنين علي النحو التالي ..المركز التكنولوجي بالزقازيق استقبل ٧٠٢٥ طلبا، والمركز التكنولوجي ببلبيس ٧٢٩٠ طلبا، والمركز التكنولوجي بكفر صقر ٧١٩٩ طلبا.

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