القليوبية تتلقى 131 ألفًا و876 طلب تصالح في مخالفات البناء وتحصيل 735 مليون جنيه

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع اعداد طلبات التصالح على مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد القرارات الاخيرة والخاصة بتخفيضات أسعار متر التصالح وحزمة التيسيرات على المواطنين.







وأوضح محافظ القليوبية أنه تم إصدار قرار بشأن تخفيض أسعار التصالح ليكون التخفيض ما بين 10-33%، ويصل التخفيض إلى أكثر من 55% عند الدفع الفوري.





من ناحية اخرى شهدت المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية على مستوى محافظة القليوبية إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين فى التصالح وتقنين أوضاعهم بعد هذه الإجراءات والتيسيرات التى اتخذتها الحكومة المصرية لرفع المعاناة عنهم.





وكلف محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لأعمال تلقي طلبات التصالح على المباني المخالفة من المواطنين، مؤكدا على ضرورة التيسير على المواطنين والعمل على مدار الساعة بشكل كامل في أيام العطلات الرسمية، وتجهيز أماكن إنتظار لائقة للمواطنين للعمل على راحتهم.





وأكد المحافظ "أننا مستمرون فى تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء من قبل اللجان التى تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح والتي تقوم بمباشرة أعمالها حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020، وهو التاريخ الذى حدده وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح".



وأشار محافظ القليوبية إلى أنه بلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسليمها حتى اليوم 131 ألفًا و876 طلب تصالح ، كما تم تحصيل 735 مليون و307 آلاف جنيه.