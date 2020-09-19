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محافظات

إصلاح عطل مفاجئ بخط الطرد بمحطة صرف كفر طحا بشبين القناطر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:33 م
اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد الهجان
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إبراهيم الهوارى
أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب فى القليوبية انه جارى اعمال اصلاح العطل المفاجئ بخط الطرد الرئيسي قطر ٤٥٠ مم GRB الخاص بمحطة الصرف الصحي بكفر طحا، مشيرا الى انه تم توفير سيارات للمياه خلال فترة الانقطاع.


وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية قطع المياه عن مدينة قليوب الخميس المقبل الموافق 24 سبتمبر من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة من نفس اليوم.

وقال شركة مياه القليوبية ان انقطاع الخدمة ياأتى لعمل توسعات وصيانة بمحطة مياه كوم أشفين.

وأوضحت الشركة أنه سيتم الانتهاء من أعمال الصيانة وعمل توسعات وصيانة بالمحطة بأسرع وقت ممكن وإعادة ضخ المياه للمدينة مرة أخري.

واكدت الشركة انه سوف يتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية خلال فترة الانقطاع ولحين عودة المياه مرى أخرى.
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