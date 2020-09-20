AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

165 مرشحا محتملا لانتخابات مجلس النواب بالقليوبية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:39 م
تقديم أوراق الترشح
تقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب
Advertisements
إبراهيم الهوارى
شهدت محكمة بنها الابتدائية بمحافظة القليوبية مقر لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، هدوءا شديدا في اليوم الرابع على التوالي لتقديم طلبات الترشح حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها للجنة برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة حتى الآن اليوم الأحد 5 طلبات ترشح ليبلغ إجمالي الطلبات التى تلقتها اللجنة حتى الآن 165 طلبا بـ6 دوائر على مستوى المحافظة، ومن المقرر خوض السباق على 16 مقعدا مخصصين للمحافظة بالنظام الفردى بالبرلمان.



وشهدت المحكمة هدوءا وانخفاض أعداد المرشحين المتواجدين منذ الصباح الباكر وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية بين المترددين على اللجنة لتقديم طلبات الترشح.


وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين على المقاعد الفردية وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الأولى مقرها بنها بـ3 مقاعد وتضم مركز بنها وكفر شكر وقسم أول بنها، وقسم ثان بنها.


والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ بمقعدين، وتضم مركز طوخ، قسم قها، والثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة بـ3 نواب، وتضم قسم أول شبرا الخيمة، وقسم ثان شبرا الخيمة. 


فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب بـ3 مقاعد، وتضم مركز قليوب، وقسم قليوب، والقناطر الخيرية، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة بـ3 مقاعد  وتضم أقسام الخصوص، والخانكة، والعبور، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر بمقعدين، وتضم مركز شبين القناطر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. من بينهم 3 سيدات ارتفاع عدد المرشحين لانتخابات الشيوخ في القليوبية إلى 18 مرشحًا

يتنافسون على 6 مقاعد.. ارتفاع عدد المرشحين لمجلس الشيوخ بالقليوبية إلى 22 مرشحا

فى اليوم الأول.. 37 مرشحا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات النواب بالقليوبية ..صور

مشادات| مصدر أمني ينفي وقوع مشاجرات بين مرشحي النواب بمحكمة بنها

بالأسماء.. 60 مرشحا تقدموا بأوراقهم لمجلس النواب فى القليوبية

فحص 260 مرشحا لمجلس النواب بمستشفيات القليوبية

ترشيحاتنا

وركبت الـ X 6 .. سعر خيالي لسيارة مغني المهرجانات عمر كمال.. صور

بجمبسوت أنيق .. رضوى الشربيني تستعرض رشاقتها

بعد ارتداء داليا إبراهيم الحجاب.. فنانة شهيرة تعلق: كسبتى الآخرة عقبالى

فيديو جراف.. تفاصيل فضيحة سيدة كفر الشيخ صاحبة الـ 70 مقطعا جنسيا

بعد تطبيع العلاقات.. مجموعة الحبتور الإماراتية تفتح مكتبا لها في إسرائيل

بالأسماء.. شوبير يعلن خليفة كارتيرون فى الزمالك والحسم خلال ساعات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حروب خفية.. شركات السيارات تتبع أسلوب السخرية ضد منافسيها

تدرس الكيمياء وتعمل بصالون.. صدى البلد يحاور أول حلاقة سعودية.. فيديو

أسعار بروتون 2020 في مصر