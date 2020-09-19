160 مرشحا تقدموا بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب فى القليوبية

أغلقت محكمة بنها الابتدائية بمحافظة القليوبية باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب في اليوم الثالث لتقديم طلبات الترشح وبلغ إجمالى عدد الطلبات التي قبلتها اللجنة 35 مرشحا استوفوا الأوراق اللازمة للترشيح.









وتم إرجاء قبول عدد آخر لم يستوفوا الاوراق ليبلغ العدد الإجمالي للمرشحين حتي اليوم الثالث 160 مرشحا بـ6 دوائر على مستوى المحافظة المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدا مخصصين للمحافظة بالنظام الفردى بالبرلمان.





وشهدت المحكمة هدوءا وانخفاض أعداد المرشحين المتواجدين منذ الصباح الباكر وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية بين المترددين على اللجنة لتقديم طلبات الترشح.





وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين على المقاعد الفردية وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الأولى مقرها بنها بـ3 مقاعد وتضم مركز بنها وكفر شكر وقسم أول بنها، وقسم ثان بنها.





والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ بمقعدين، وتضم مركز طوخ، قسم قها، والثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة بـ3 نواب، وتضم قسم أول شبرا الخيمة، وقسم ثان شبرا الخيمة.





فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب بـ3 مقاعد، وتضم مركز قليوب، وقسم قليوب، والقناطر الخيرية، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة بـ3 مقاعد وتضم أقسام الخصوص، والخانكة، والعبور، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر بمقعدين، وتضم مركز شبين القناطر.