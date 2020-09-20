موسم التهدئة.. لماذا يعد الخريف أفضل فصول السنة في مصر؟

يومان فقط يفصلانا عن فصل الخريف أو "موسم التهدئة" كما يطلقون عليه، حيث يعد وسيلة الانتقال من الصيف إلى الشتاء، كما يطلقون عليه "موسم التساقط"، فمن السمات المميزة له اصفرار الأوراق وتساقطها من الأشجار، بجانب تزامنه في الكثير من الأوقات بأوقات الحصاد لذلك يطلق عليه أيضا "موسم الحصاد"، وغيرها من الألقاب والحكايات فما قصة هذا الفصل؟





بداية الخريف





غالبًا ما نتحدث عن بدء موسم الخريف عندما تبدأ الليالي في الظهور وتبدأ درجات الحرارة في الشعور بالبرودة، كما يوجد تاريخان منفصلان يمكن القول أنهما يمثلان بداية الخريف في التقويمات، يتم تحديد أحدهما من خلال محور الأرض ومدارها حول الشمس والثاني هو تاريخ ثابت يستخدمه خبراء الأرصاد الجوية للتباعد المتسق وأطوال الفصول.





عادة عندما نتحدث عن اليوم الأول من الخريف فإننا نشير إلى الخريف الفلكي الذي يحدده محور الأرض ويدور حول الشمس، حيث يبدأ خريف هذا العام في 22 سبتمبر 2020 وينتهي في 21 ديسمبر 2020.





يحدد التقويم الفلكي الفصول بسبب إمالة محور دوران الأرض بمقدار 23.5 درجة بالنسبة إلى مدارها حول الشمس، حيث يرتبط كل من الاعتدالات والانقلاب الشتوي بمدار الأرض حول الشمس.





أعياد الخريف





وفقا لموقع "Live Science"، تقول كريستينا دي روسي، عالمة الأنثروبولوجيا في Barnet و Southgate College في لندن: "الخريف غني بالمهرجانات المختلفة التي تحتفل بشكل أساسي بعودة الضوء والحصاد، ومنها -على سبيل المثال- مهرجان الحصاد في المملكة المتحدة وهو الوقت الذي يشكر فيه الناس على ثمار الأرض ويجمعون الطعام للتبرع به للمحتاجين".





وأضاف دي روسي: "تميل احتفالات الحصاد إلى الجمع بين تقديم الشكر والصلاة من أجل الوفرة في المستقبل، لإرضاء الإله وضمان محاصيل ناجحة"، بالإضافة إلى عيد الشكر، الذي يتم الاحتفال به في الولايات المتحدة، حيث يعد احتفال تاريخي، لكن له بعدًا روحيًا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعودة إلى الوطن والثناء على ما منحنا إياه.





الأفضل في مصر









وعلى عكس السائد، يعد فصل الخريف الأفضل في مصر متفوقا على الربيع الذي يشهد ظهور رياح الخماسين المحملة بالرمال والأتربة التي تعكر صفو الجو، كما أن درجات الحرارة في الخريف تكون معتدلة بشكل كبير جدا وتكون الأجواء ممتعة جدا، لذلك يسجل أفضل درجات حرارة على مدار العام على عكس فصل الصيف وفصل الشتاء وفصل الربيع، كما أن الأخير يعتبر فصل انتقالي بين الصيف والشتاء، وتسجل خلاله أعلى درجات حرارة على مدار العام على القاهرة لذلك اعتدال درجات الحرارة يكون خلال فصل الخريف.