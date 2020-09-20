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التخطيط: تحسن مؤشرات جودة الحياة بنسبة 44.1% بعد تنفيذ مبادرة حياة كريمة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية، إن الدولة تولي مجهودا كبيرا جدا، في تنمية المجتمعات الريفية، الأكثر احتياجا، مما يجسد التطبيق العملي لدمج البعد الاجتماعي، في خطط التنمية.

وأضاف الدكتور جميل حلمي، عبر مداخلة هاتفية لفضائية دي إم سي، أن مبادرة "حياة كريمة"، هي التجسيد العملي على أرض الواقع، للدولة المصرية، لدمج البعد الاجتماعي، وتقديم الاحتياجات الأساسية للمحتاجين.

وأشار مساعد وزير التخطيط إلى أن المبادرة أطلقت تحت رعاية الرئيس السيسي، لدعم المجتمعات الريفية، وبدأت المبادرة بـ 1000 مجتمع ريفي، يشكل سكانهم ربع سكان الأرياف بـ مصر.

ونوه "حلمي" ، إلى أن مؤشرات جودة الحياة تحسنت بنسبة 44.1 % بعد تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، خاصة في القرى والأرياف.

وأكد "حلمي" ، أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة التضامن والتخطيط وكافة الجهات المعنية، بهدف الرقي بجودة حياة المواطنين.
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