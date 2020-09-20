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محافظات

حي ثان الزقازيق يستجيب لشكاوى المواطنين بخصوص وجود ماس كهربائي في أحد المواسير.. صور

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:17 م
جولة رئيس حي ثاني
جولة رئيس حي ثاني الزقازيق
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محمد الطحاوي

في استجابة سريعة وفورية من ثناء فوزي رئيس حي ثان الزقازيق لشكاوي واستغاثات المواطنين، قام المسئولين بقسم الإنارة بالحى بفحص شكوى أحد المواطنين والتي يتضرر فيها من وجود ماس كهربائي بأحد المواسير القريبة من مسجد طرطور بشارع طلبة عويضة في منطقة القومية .

 

وأضافت رئيس حي ثان الزقازيق انه تم التعامل الفوري مع الشكوي وتم النزول الي محل البلاغ وتم إصلاح العطل فورا والقضاء علي أسباب المشكلة.

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واستكملت ثناء فوزي رئيس حي ثان الزقازيق انها أصدرت تعليمات وتوجيهات بضرورة الإستماع الي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها فورا وإزالتها في الحال من أجل راحة المواطنين بمختلف دوائر الحي.

 

وأشارت إلي أنه جار أعمال النظافة الفورية ورفع القمامة أولا بأول بالإضافة إلي متابعة بالوعات تصريف الأمطار وتصريفها والتأكد من أعمدة الإنارة استعداد لفصل الشتاء وسقوط الأمطار.

حي ثان الزقازيق يستجيب لشكاوى المواطنين بخصوص وجود ماس كهربائي في أحد المواسير.. صور
حي ثان الزقازيق يستجيب لشكاوى المواطنين بخصوص وجود ماس كهربائي في أحد المواسير.. صور
حي ثان الزقازيق يستجيب لشكاوى المواطنين بخصوص وجود ماس كهربائي في أحد المواسير.. صور
حي ثان الزقازيق يستجيب لشكاوى المواطنين بخصوص وجود ماس كهربائي في أحد المواسير.. صور
حي ثان الزقازيق يستجيب لشكاوى المواطنين بخصوص وجود ماس كهربائي في أحد المواسير.. صور
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