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أخبار العالم

بيل جيتس: ترامب أشعل كورونا في الولايات المتحدة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:42 م
ترامب - بيل جيتس
ترامب - بيل جيتس
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على صالح
قال المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت والفاعل الخيري بيل جيتس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما أدى إلى تفاقم تفشي فيروس كورونا الجديد من خلال فرض حظر السفر.

وقال "جيتس" لمذيع برنامج "فوكس نيوز صنداي" كريس والاس، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز  "لقد خلقنا هذا الاندفاع ، ولم تكن لدينا القدرة على اختبار هؤلاء الأشخاص أو عزلهم". 

وأضاف: "هكذا أدى ذلك إلى زرع المرض هنا، كما تعلمون، ربما أدى الحظر إلى تسريع ذلك ، بالطريقة التي تم بها تنفيذه". 

وأضاف الملياردير جيتس أن "شهر مارس شهد هذا الانفجار المذهل - الساحل الغربي قادم من الصين ثم الساحل الشرقي يخرج من أوروبا، وهكذا، على الرغم من أننا رأينا الصين ورأينا أوروبا، فإن هذه القدرة على الاختبار واضحة رسالة عن كيفية التصرف لم تكن موجودة". 

وفي وقت سابق، أعرب بيل جيتس عن إحباطه من استجابة الولايات المتحدة لوباء فيروس كورونا الجديد، واصفًا الوضع "بسوء الإدارة". 

وانتقد أيضًا مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستيفن هان، الذي استشهد بشكل غير صحيح بنتائج دراسة مايو كلينك حول فيروس كورونا الجديد.

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