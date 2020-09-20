AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير: جماعة الإخوان الإرهابية تعتمد على 3 خطوط عريضة في تحركها ضد مصر.. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:55 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
قال عمرو فاروق، الباحث فى شئون الحركات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية لديها ثلاثة خطوط عريضة تتحرك فيها ضد الدولة المصرية.

وأوضح "فاروق"، في حواره ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن الإخوان الإرهابية تعتمد على الجهاد السياسى والمسلح والجهاد الإلكتروني، لافتا إلى أنها توظف الإعلام المعادي والسوشيال ميديا لتحقيق أهداف خاصة بها.

وأضاف أن جماعة الإخوان الإرهابية تعلم تماما أن الشعب لن يستجيب لدعواتها ولكنها تحقق عبر ذلك عدة أهداف، منها استقطاب نفسى لبعض الدوائر الاجتماعية، واستنزاف مؤسسات الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصل إلى 100 ساعة..باحث يكشف أكاذيب الجماعات الإرهابية

بالإغراءات المادية.. خبير في شئون الإرهاب: تجنيد الشباب داخل الإخوان عملية ممنهجة.. فيديو

باحث: الإخوان خونة وينشرون آلاف الشائعات على السوشيال ميديا.. فيديو

سامح عيد: الإخوان خونة للوطن والدين الإسلامي.. فيديو

مفتي الجمهورية: لم أشعر بهيبة عند دخول القصر الرئاسي في عهد الإخوان

هشام الحلبي: قنوات الإخوان أدوات تحركها أجهزة مخابرات ..فيديو

ترشيحاتنا

قرار جديد من المحكمة بشأن استئناف سما المصري على سجنها سنتين

غرغرة.. بريطانيا تكشف عن اختبار جديد لكورونا للأطفال

الاهلي يرفض المزايدة في صفقة البلايلي وتجميد موقف آجاي لبعد بطولة أفريقيا

خاص.. موقف الأهلي من نسب مشاركات رمضان صبحي وإكرامي في لقب الدوري

عرض خرافي لـ حسام حسن مهاجم سموحة

مهندس الصفقات المشبوهة.. القصة الكاملة لمحاكمة ناصر الخليفي بتهمة الرشوة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. مريهان حسين برفقة ابنة ماجد المصري.. شاهد

بمواصفات فائقة .. تعرف على موعد انطلاق وحش BMW

بعد نصح الناظر به .. تعرف على مصادر فيتامين ب 6