خبير: جماعة الإخوان الإرهابية تعتمد على 3 خطوط عريضة في تحركها ضد مصر.. فيديو

قال عمرو فاروق، الباحث فى شئون الحركات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية لديها ثلاثة خطوط عريضة تتحرك فيها ضد الدولة المصرية.





وأوضح "فاروق"، في حواره ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن الإخوان الإرهابية تعتمد على الجهاد السياسى والمسلح والجهاد الإلكتروني، لافتا إلى أنها توظف الإعلام المعادي والسوشيال ميديا لتحقيق أهداف خاصة بها.





وأضاف أن جماعة الإخوان الإرهابية تعلم تماما أن الشعب لن يستجيب لدعواتها ولكنها تحقق عبر ذلك عدة أهداف، منها استقطاب نفسى لبعض الدوائر الاجتماعية، واستنزاف مؤسسات الدولة.



