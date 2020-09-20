شريهان ابو الحسن: ضغوط الحياة وراء تراجع الحنية والكلام الناعم .. فيديو

قالت الإعلامية شيربهان أبو الحسن ، إن الطبطبة والحنية وكل تلك المعانى التى تدور حول نفس الأمر لم تعد موجودة مثلما كانت فى الماضى .





وأضافت الإعلامية شيربهان أبو الحسن، خلال تقديمها برنامج، "راجل و ٢ ستات "، المذاع على فضائية " اون أى "، أن الطبطبة والكلام الناعم من غير سبب يتراجع بشكل كبير من حياتنا خلال الفترة الراهنة.





وأشارت الإعلامية شيربهان أبو الحسن، إلى أن تراجع معانى الطبطبة والحنية سببها أننا أصبحنا مضغوطين ومشغولين بشكل كبير ونحن نقوم بكل الأعمال الإجرائية في حياتنا.



