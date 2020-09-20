مقره كان داخل المقابر.. فرغلي يفضح قائدا إرهابيا بعد لقاء صحفي بينهما .. فيديو

فضح ماهر فرغلي، الخبير فى شئون الحركات الإرهابية، أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية يدعى أحمد عشوش.









وأضاف "فرغلي"، أثناء حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، أن أحمد عشوش هو قائد تنظيم انصار الشريعة، واتفق معه على إجراء حوار صحفى وعندما ذهب للقائه وجد أنه يتخذ من "مقابر الموتى" مقرا له بمحافظة البحيرة.









وأكد الخبير فى شئون الحركات الإرهابية، أنه وجد مجموعة من الشباب داخل المقابر، مع أحمد عشوش، وعندما سأله عنهم أكد له أنه يقوم بإرسالهم إلى سوريا لتلقى التدريب على السلاح والعنف ومن ثم استقبالهم مرة أخرى فى مصر.







