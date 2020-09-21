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فن

بعد خضوعه لفحوصات طبية.. الجمهور يطارد سمير غانم

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر الفنان سمير غانم، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد خضوعه لفحوصات طبية.

أكد الفنان سمير غانم، أنه بخير ولا يعانى من أى مضاعفات، وهو يتواجد بمنزله، موجها الشكر لكل من حاول الاتصال به في الساعات الماضية.

وأكدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز خضوعه مساء أمس، لفحوصات طبية روتينية.

كان "صدى البلد" نشر خبر خضوع الفنان الكبير سمير غانم لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية، بعد زيارته لإحدى العيادات الخاصة.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائى فى الدورة الـ 39، منح النجم سمير غانم جائزة فاتن حمامة التقديرية وسلمتها له ابنتاه دنيا وإيمى.

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