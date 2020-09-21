بإطلالة عصرية.. بشري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها









تألقت بشري في الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت قميض يصل إلى حدود الركبة و ذا أكمام طويلة باللون الزيتي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.





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وانتعلت بشري حذاء مسطح أنيق باللون الذهبي مما زاد متن جمال إطلالتها، ولم تتكبف في ارتداء الإكسسوارات ولكنها أكتفت بساعة يد فقط و نظارة شمس متناسقة مع وجهها.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت بشري على خصلات شعرها الأنسيابي القصير المنسدله، فيما وضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.



