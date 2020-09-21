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مرأة

بإطلالة عصرية.. بشري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:34 ص
بشري
بشري
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة بشري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.


تألقت بشري في الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت قميض يصل إلى حدود الركبة و ذا أكمام طويلة باللون الزيتي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

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وانتعلت بشري حذاء مسطح أنيق باللون الذهبي مما زاد متن جمال إطلالتها، ولم تتكبف في ارتداء الإكسسوارات ولكنها أكتفت بساعة يد فقط و نظارة شمس متناسقة مع وجهها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت بشري على خصلات شعرها الأنسيابي القصير المنسدله، فيما وضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.

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بإطلالة عصرية.. بشري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

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