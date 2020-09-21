شاهد .. حملة نظافة مكبرة بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر ، حملة نظافة شاملة بقرية الضبعية لرفع مخلفات ناتجة عن تطهير الترع (حوالي 30 طنا ) بالاضافة إلي تمهيد وتسوية الطرق بجوار الترع تحت إشراف العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز القرنة.
شارك في الحملة كل من رئيس قرية الضبعية، ومسوئولو النظافة والمتابعة الميدانية بمعدات الحملة الميكانيكية والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.
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وأضاف "عبد الجابر" أنه جارى استكمال تمهيد وتسوية مدخل وطرق القرية بالجليدر.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس مركز القرنة، أنه جاري تلقي طلبات التصالح للمواطنين بالمركز التكنولوجي بالمدينة ومراكز المعلومات بالوحدات القروية.
وتهيب محافظة الأقصر بالمواطنين بسرعة التقدم للتصالح على العقارات المخالفة في المواعيد المحددة، مع التأكيد أن آخر مهلة للتصالح هي30 سبتمبر 2020 ولن يتم مد المهلة إلى فترات أخرى.