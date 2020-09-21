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محافظات

شاهد .. حملة نظافة مكبرة بالأقصر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:12 ص
صدى البلد
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شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر ، حملة نظافة شاملة بقرية الضبعية لرفع مخلفات ناتجة عن تطهير الترع (حوالي 30 طنا ) بالاضافة إلي تمهيد وتسوية الطرق بجوار الترع تحت إشراف العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز القرنة.

شارك في الحملة كل من رئيس قرية الضبعية، ومسوئولو النظافة والمتابعة الميدانية بمعدات الحملة الميكانيكية والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

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وأضاف "عبد الجابر" أنه جارى  استكمال تمهيد وتسوية مدخل وطرق القرية بالجليدر.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس مركز القرنة، أنه جاري تلقي طلبات التصالح للمواطنين بالمركز التكنولوجي بالمدينة ومراكز المعلومات بالوحدات القروية.


وتهيب محافظة الأقصر بالمواطنين بسرعة التقدم للتصالح على العقارات المخالفة في المواعيد المحددة، مع التأكيد أن آخر مهلة للتصالح هي30 سبتمبر 2020 ولن يتم مد المهلة إلى فترات أخرى.
شاهد .. حملة نظافة مكبرة بالأقصر
شاهد .. حملة نظافة مكبرة بالأقصر
شاهد .. حملة نظافة مكبرة بالأقصر
شاهد .. حملة نظافة مكبرة بالأقصر
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