شاهد .. حملة نظافة مكبرة بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر ، حملة نظافة شاملة بقرية الضبعية لرفع مخلفات ناتجة عن تطهير الترع (حوالي 30 طنا ) بالاضافة إلي تمهيد وتسوية الطرق بجوار الترع تحت إشراف العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز القرنة.





شارك في الحملة كل من رئيس قرية الضبعية، ومسوئولو النظافة والمتابعة الميدانية بمعدات الحملة الميكانيكية والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.





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وأضاف "عبد الجابر" أنه جارى استكمال تمهيد وتسوية مدخل وطرق القرية بالجليدر.





وفي سياق متصل، أوضح رئيس مركز القرنة، أنه جاري تلقي طلبات التصالح للمواطنين بالمركز التكنولوجي بالمدينة ومراكز المعلومات بالوحدات القروية.



