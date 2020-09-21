مانشستر سيتي في مهمة ثأرية أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي





وكان تم تأجيل مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا، في الأسبوع الأول من البريميرليج، بسبب حصول السيتينز على راحة أطول، لمشاركته في المراحل الأخيرة من المنافسات الأوروبية.





ويرغب مان سيتي في الثأر من خسارته مرتين بنتيجة (0-2)، و(3-2) على الترتيب أمام الذئاب في مباراتي الدور الأول والثاني من البريميرليج الموسم الماضي، والتي تسببت في فقدان سيتي 6 نقاط مهمين.





ويفتقد مانشستر سيتي لخدمات نجمه الأول الأرجنيتيني سيرجيو أجويرو، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة في يونيو الماضي، وحرمته من المشاركة عن آخر 12 مباراة للسيتي في موسم 2019-2020.





وقال الإسباني جوسيب جوارديولا، أن من أجويرو قد يغيب أول شهرين من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حتى يتعافى تماما من الإصابة، مما سبب صدمة لجماهير السيتيزين.

يحل فريق مانشستر سيتي، ضيفًا على نظيره وولفرهامبتون، اليوم، الإثنين، في تمام التاسعة ليلًا، بأولى مبارياته هذا الموسم، في ختام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.