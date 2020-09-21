AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مانشستر سيتي في مهمة ثأرية أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:57 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
Advertisements
إسراء أشرف
يحل فريق مانشستر سيتي، ضيفًا على نظيره وولفرهامبتون، اليوم، الإثنين، في تمام التاسعة ليلًا، بأولى مبارياته هذا الموسم، في ختام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان تم تأجيل مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا، في الأسبوع الأول من البريميرليج، بسبب حصول السيتينز على راحة أطول، لمشاركته في المراحل الأخيرة من المنافسات الأوروبية.

ويرغب مان سيتي في الثأر من خسارته مرتين بنتيجة (0-2)، و(3-2) على الترتيب أمام الذئاب في مباراتي الدور الأول والثاني من البريميرليج الموسم الماضي، والتي تسببت في فقدان سيتي 6 نقاط مهمين.

ويفتقد مانشستر سيتي لخدمات نجمه الأول الأرجنيتيني سيرجيو أجويرو، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة في يونيو الماضي، وحرمته من المشاركة عن آخر 12 مباراة للسيتي في موسم 2019-2020.

وقال الإسباني جوسيب جوارديولا، أن من أجويرو قد يغيب أول شهرين من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حتى يتعافى تماما من الإصابة، مما سبب صدمة لجماهير السيتيزين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد رفع الحظر الأوروبي.. مانشستر سيتي يرصد 150 مليون إسترليني لصفقات الموسم الجديد

جوارديولا يتحدث عن مباراة مانشستر سيتي وليون في دوري أبطال أوروبا

أول تعليق من جوارديولا على مشكلة ميسي

أستون فيلا يسعى لتعميق جراح شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

متفائلون .. جبران: قريبا الإعلان عن كشف حقل جديد سيحدث نقلة نوعية وقفزة قوية

الذهب يتراجع.. أسعار المعدن الأصفر في مصر اليوم الاثنين 21-9-2020

الاسكان تمد ساعات العمل بالمدن الجديدة لتلقي طلبات التصالح

20 معلومة عن نظام الحضور والدراسة بجامعة القاهرة في العام الدراسي الجديد

مطالب برلمانية لتقديم قروض ميسرة لغير القادرين على سداد قيمة المصالحات

بناء على رغبة العروس.. عريس يحتفل بزفافه في دار مسنين.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على إم جي MG 5 السيارة الاقتصادية في السوق المصري.. صور

البط الشرشير.. أحد أنواع الطيور المصرح بصيدها.. شاهد

الوحيدة غير المحجبة.. ريهام عبد الغفور تثير جدلا كبيرا بصورة مع صديقاتها.. اعرف الحكاية