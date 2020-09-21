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حوادث

انتحار شاب ثلاثيني بسبب مصاريف "لبس" حضانة طفله بسوهاج

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:09 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني

أقدم شاب ثلاثيني على الانتحار شنقًا، بقرية خارفة التابعة لمركز جرجا في سوهاج.

وجاء  ذلك عقب نشوب مُشاجرة بينه وبين زوجته، بسبب  مصاريف لبس الحضانة لطفلهما، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا بورود بلاغًا من الأهالي بانتحار شاب بقرية خارفة بدائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبين انتحار محمد فوزي، 30 عامًا، بواسطة حبل يتدلى من سقف مروحه بمنزلة بقرية خارفه بدائرة المركز.

وتم استدعاء الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

حُرر المحضر الازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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