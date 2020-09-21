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أصل الحكاية

سر حب المصريين لشراء السيارات الخليجي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:23 م
السيارات الخليجي
السيارات الخليجي
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اشرف عطية
المستهلك المصري مثل أي مستهلك ومحب للسيارات في العالم يفضل أن تكون سيارته مميزة وقوية لتتحمل أقصى ظروف التشغيل لذلك يميل إلى اقتناء السيارات الخليجي التي تختلف بشكل كبير في مضمونها عن السيارات ذات المواصفات العادية.


وتختلف السيارات الخليجية عن باقي السيارات من حيث المضمون والمحرك وأشياء أخرى مما يجعل المستهلك يستمتع بقيادتها خصوصا وأنها تأتي في بعض الأحيان بمحرك أقوى من الطبيعي. 

السيارات الخليجي تتحمل العمل الشاق في دول الخليج لأن طبيعة العمل هناك صعبة ودرجة الحرارة مرتفعة طوال الوقت والجو مليء بالأتربة مما يجبر مصنعي السيارات علي تصنيع السيارة لتتحمل العمل الشاق لذلك يفضلها المصريون.

المميزات ليست في المحرك فقط بل حتى الطلاء وجسم السيارة الخارجي يتم معالجته ليتحمل الرطوبة والرمال ودرجات الحرارة وأشعة الشمس لتتحمل العمل في بيئة شاقة علي عكس المواصفات التقليدية التي تعمل في ظروف تشغيل طبيعية.

طبيعة الجو تجبر مصنعي السيارات على تصنيع سيارة بريداتير وتكييف أكبر وأقوي ليواجه درجات الحرارة التي تصل في بعض الأحيان إلى 50 درجة مئوية.

لذلك الخليج يضع معايير خاصة لدخول السيارات وبيعها وبمجرد وضع ملصق على السيارة أنها مصممة للعمل في الخليج يجعلك مطمئنا أنك تمتلك سيارة تتحمل العمل في أي ظروف خصوصا أن طبيعة العمل في مصر ليست شاقة مثل الخليج مما يجعلها سيارة ناجحة في فئتها.

كل هذه المواصفات ترفع من سعر السيارة مما يجعل مالكها يستطيع بيعها أسرع من الطبيعي وبسعر أعلى من السيارات العادية لذلك يعشقها المصريون لأنها ليست فقط سيارات قوية ومتينة وتتحمل ظروف العمل الشاق وأيضا سعر إعادة بيعها يكون مرتفعا.
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