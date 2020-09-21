الدوري المصري| تعرف على تشكيل سموحة والمصري قبل انطلاق المباراة

المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تشكيل فريقه لمواجهة النادي المصري في المباراة التي تجمعهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي :





‏الهانى سليمان ، رجب نبيل ، السيد فريد ، أحمد أبو الفتوح ، أحمد حمص ، كريم يحيي ، ديريك نيسيمبامبي ، أحمد جمال ، ناصر ماهر ، صلاح محسن ، حسام حسن.





بينما جاء تشكيل المصري بقيادة على ماهر كالتالي :



