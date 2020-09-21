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رياضة

الدوري المصري| تعرف على تشكيل سموحة والمصري قبل انطلاق المباراة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:22 م
لقاء سابق بين سموحة
لقاء سابق بين سموحة والمصري
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حسام الحارتي
أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تشكيل فريقه لمواجهة النادي المصري في المباراة التي تجمعهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي :

‏الهانى سليمان ، رجب نبيل ، السيد فريد ، أحمد أبو الفتوح ، أحمد حمص ، كريم يحيي ، ديريك نيسيمبامبي ، أحمد جمال ، ناصر ماهر ، صلاح محسن ، حسام حسن.

بينما جاء تشكيل المصري بقيادة على ماهر كالتالي :

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: مصطفى سلامة "طيارة" وأحمد شوشة وعمرو موسى وبهاء مجدي

خط الوسط: أحمد ياسر وفريد شوقي وايزي ايميكا وعمر كمال عبد الواحد

خط الهجوم: محمود وادي واوستين اموتو

البدلاء:
أحمد عبد الفتاح وكريم العراقي وعبد الرحمن زين ومحمد زكريا "شيكا" ومفتاح طقطق ومحمد جابر وحجاج عويس وأحمد عادل "ميسي" وعماد فتحي.
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