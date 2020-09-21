دوري المظاليم .. البنك الأهلي يهزم شبان قنا بهدفين ويواصل صراع الصدارة مع بني سويف

حقق فريق البنك الاهلي الفوز علي منافسه شبان قنا بهدفين دون رد في المباراة التى اقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة ال18 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة الصعيد .





سجل كل من محمد ناجح والإفريقي لاندري هدفي البنك الأهلي ليستمر في صراع الصعود مع فريق بني سويف .





وتعادل فريق الألومنيوم مع طهطا بهدفين لكل منهما





وكانت نتائج مباريات امس كالتالي :