دوري المظاليم .. البنك الأهلي يهزم شبان قنا بهدفين ويواصل صراع الصدارة مع بني سويف

حقق فريق البنك الاهلي الفوز علي منافسه شبان قنا بهدفين دون رد في المباراة التى اقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة ال18 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة الصعيد .
سجل كل من محمد ناجح والإفريقي لاندري هدفي البنك الأهلي ليستمر في صراع الصعود مع فريق بني سويف .
وتعادل فريق الألومنيوم مع طهطا بهدفين لكل منهما
وكانت نتائج مباريات امس كالتالي :
بترول اسيوط 2-0 الاعلاميين
سوهاج 1-0 تليفونات بني سويف
المنيا 2-1 الفيوم
بني سويف 5-2 ديروط
جدول ترتيب المجموعة بعد انتهاء مباريات الجولة ال18 :
1- بني سويف : 38
2- البنك الاهلي : 38
3- الالومنيوم : 33
4- الشبان المسلمين : 31
5- بترول اسيوط : 28
6- سوهاج : 25
7- تليفونات بني سويف : 23
8- المنيا : 22
9- الاعلاميين : 20
10- الفيوم : 18
11- ديروط : 11
12- طهطا : 11