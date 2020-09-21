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رياضة

دوري المظاليم .. البنك الأهلي يهزم شبان قنا بهدفين ويواصل صراع الصدارة مع بني سويف

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:39 م
البنك الاهلي
البنك الاهلي
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عبدالله هشام
حقق فريق البنك الاهلي الفوز علي منافسه شبان قنا بهدفين دون رد في المباراة التى اقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة ال18 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة الصعيد . 

سجل كل من  محمد ناجح والإفريقي لاندري هدفي البنك الأهلي ليستمر في صراع الصعود مع فريق بني سويف . 

وتعادل فريق الألومنيوم مع طهطا بهدفين لكل منهما 

وكانت نتائج مباريات امس كالتالي : 
بترول اسيوط 2-0 الاعلاميين
سوهاج 1-0 تليفونات بني سويف
المنيا 2-1 الفيوم 
بني سويف 5-2 ديروط

جدول ترتيب المجموعة بعد انتهاء مباريات الجولة ال18 : 
1- بني سويف : 38 
2- البنك الاهلي : 38 
3- الالومنيوم : 33 
4- الشبان المسلمين : 31 
5- بترول اسيوط : 28 
6- سوهاج : 25
7-  تليفونات بني سويف : 23 
8- المنيا : 22
9- الاعلاميين : 20 
10- الفيوم : 18 
11- ديروط : 11 
12- طهطا : 11 
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