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محافظات

صحة كفر الشيخ تتابع مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن أورام الثدي ..صور

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:43 م
صحة كفر الشيخ
صحة كفر الشيخ
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محمود زيدان
عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، الاثنين اجتماعًا موسعًا بجميع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة وبالرائدات الريفيات بأنحاء المحافظة والتثقيف الصحي والمديرية والإدارات الصحية.

يأتي هذا في إطار متابعة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت رعاية الدكتورة هالة، زايد، وزير الصحة والسكان والدكتوره سوسن سلام وكيل الوزارة.

ونوهت وكيل الوزارة إلى زيادة عدد الفرق المتحركة للكشف عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة وغير السارية، وأن هذا المبادرة الرئيسية تولي اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة من أجل صحة أفضل للمصريين.

وأكدت على اتخاذ كافة الإجراءت الاحترازية والوقائية أثناء عملية الفحص والاهتمام الشديد بهذه المبادرة الكشف عن الأمراض غير المزمنة والكشف المبكر عن أورام الثدي، موضحة أن هذه المبادرة تخدم قطاع كبير وشريحة مهمة لأبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل محمد سرحان، وكيل ثان المديرية، والدكتوره ناجا عاطف مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

صحة كفر الشيخ تتابع مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن أورام الثدي ..صور
صحة كفر الشيخ تتابع مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن أورام الثدي ..صور
صحة كفر الشيخ تتابع مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن أورام الثدي ..صور
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