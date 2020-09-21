القوصي: تبادل الخبرات في مجال الفضاء مع اليابان وإنجلترا

قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنه فيما يخص التعاون الدولي وتبادل الخبرات، في مجال الفضاء فأن العام الماضي تم استقبال خبراء وعلماء يابانيين وتم الاتفاق معهم على مجالات التعاون.





وأضاف القوصي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": "في فبراير الماضي قمنا بدعوة السير مارتن سويتنج، مخترع الأقمار الصناعية الصغيرة عام 1980، والذي حصل من الملكة على لقب سير، فله مكانة عظيمة في مجال الفضاء بإنجلترا".





وأوضح أن مرحلة الإطلاق تتم خارج مصر لأن أماكن إطلاق الأقمار الصناعية في العالم محدودة، فليست جميع الدول لديها محطات إطلاق الأقمار، واختيار الأماكن يكون له معايير خاصة لذا فهناك دول محددة تقوم بالإطلاق.





وكان كشف عن قيام الوكالة ببناء تليسكوب فضائي يهتم ببحث ورؤية الأجسام الفضائية في الفضاء، حيث ستبنيه الوكالة بالكامل لمراقبة الأجسام الفضائية خارج الغلاف الجوي، مشيرا إلى أن مصر تقوم بتصنيع الأقمار الصناعية وحدها بالكامل، فخلال العام الماضي تم إطلاق قمرين في أغسطس ونوفمبر وهما "كيوب ستلايت صغير أو قمر صناعي مكعب ضلعه 10 سنتيمتر"، حيث تم تجميع مكوناته في مصر وتم اختباره وإطلاقه خارج مصر.









وأضاف أن الأقمار تمت صناعتها بالكامل في مصر وتم تجميع المكونات وجزء منه تم تصنيعه بالمصانع مثل مصانع الإنتاج الحربي أو مصانع الشركة العربية العالمية في مصر، بينما كان التمويل من قبل البحث العلمي، حيث كانت هي الممولة للمشروعين القمرين مصنوعين بخبرة مصرية 100%، وتم الإطلاق من قبل دول أجنبية، مؤكدا أن صغر حجمه لا يعني أنه سهل، فالجهد المبذول به يساوي الجهد المبذول بالأقمار الكبرى لأنه يحتوي على نفس مكوناتها.