إيقاف مدير مدرسة وثلاثة مدرسين في العريش بسبب الدروس الخصوصية

صدق اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على قرار إيقاف مدير مدرسة و3 مدرسين في العريش بسبب الدروس الخصوصية.
أعدت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة تقريرا بشأن قيام عدد من المدرسين بإعطاء دروس خصوصية تنفيذا لقرارات وزير التربية والتعليم في هذا الشأن.
وتقرر إيقاف 3 مدرسين بمدرسة الشهيد عمرو شكرى الثانوية العسكرية بالعريش، بسبب خرق النظام التعليمى وفتح المدرسة ليلا بعد انتهاء العمل الرسمي وإدارتها كمكان للدروس الخصوصية وذلك بتاريخ 17 سبتمبر 2020م.
وصدر قرار بتعيين الدكتور إبراهيم سيف الدين مديرا لمدرسة عمرو شكري الثانوية بنين اعتبارا من اليوم الاثنين لممارسة مهام عمله وتجهيز المدرسة قبل موعد بدء العام الدراسي القادم.
وقام اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء, اليوم بتكريم 179 طالبا وطالبة من أوائل الشهادات العامة والأزهرية، وذلك خلال الاحتفال الذي نظمته المحافظة لتكريم الأوائل.
أعدت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة تقريرا بشأن قيام عدد من المدرسين بإعطاء دروس خصوصية تنفيذا لقرارات وزير التربية والتعليم في هذا الشأن.
وتقرر إيقاف 3 مدرسين بمدرسة الشهيد عمرو شكرى الثانوية العسكرية بالعريش، بسبب خرق النظام التعليمى وفتح المدرسة ليلا بعد انتهاء العمل الرسمي وإدارتها كمكان للدروس الخصوصية وذلك بتاريخ 17 سبتمبر 2020م.
وصدر قرار بتعيين الدكتور إبراهيم سيف الدين مديرا لمدرسة عمرو شكري الثانوية بنين اعتبارا من اليوم الاثنين لممارسة مهام عمله وتجهيز المدرسة قبل موعد بدء العام الدراسي القادم.
وقام اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء, اليوم بتكريم 179 طالبا وطالبة من أوائل الشهادات العامة والأزهرية، وذلك خلال الاحتفال الذي نظمته المحافظة لتكريم الأوائل.
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