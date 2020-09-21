متضيعوش وقتنا.. الكمامة تفضح أكاذيب وفبركة فيديوهات جماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو

قال المخرج تامر الخشاب ، إنه قام أمس بمتابعة ورصد المشاهد المفبركة التي بثتها جماعة الإخوان الإرهابية وقام بعمل أشياء مماثلة ونشرها على صفحته على فيس بوك لتوعية الناس.





وأضاف تامر الخشاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناة الحدث اليوم، أنه من السهل جدا أن يقوم أحد بعمل مشاهد لمظاهرة من أى مكان، مؤكدا أنهم يعتمدون على مقاطع الفيديو القديمة التي تم تصويرها في 30 /6 لأن لها آلاف من الفيديوهات .





وأوضح تامر الخشاب ، أنه عند عرض الفيديوهات عليه لتحليلها يرفضها إلا إذا كان الفيديو به أحد يرتدي كمامة، مؤكدا أن أي تجمع للمصريين الآن يوجد به أشخاص يرتدون الكمامات. الفيديوهاتإذاأحديرتديأيللمصريينأشخاص





وتابع: من ضمن الفيديوهات التي عرضت علي لتحليلها فيها أشخاص يرتدون جلاليب وسروال ونحن في الصيف والجو لا يستدعي ذلك .



