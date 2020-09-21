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منوعات

تفاصيل إطلاق النار على كائن فضائي في قاعدة عسكرية أمريكية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:41 م
صدى البلد
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احمد شريف

ادعى رائد أمريكي متقاعد، أنه قتل كائنا فضائيا، بالرصاص في قاعدة عسكرية أمريكية.



ووفقًا لصحيفة ديلي ستار،  قال الرائد جورج فيلر إن الجسم الغريب اعتقد في البداية انه  طائرة تجسس ، فأطلق ضابط شرطة عسكرية النار خمس مرات عليه في عام 1978.



وادعى الرائد المتقاعد  البالغ من العمر 84 عامًا أن ضابطًا كبيرًا أخبره أن ما تم أطلق النار عليه هو "كائن فضائي " وأن "هناك أجساما غريبة تحلق حول هذا النمط بطريقة جنونية".



تم تفصيل رواية ضابط المخابرات الجوية السابق في سلاح الجو الأمريكي في كتاب "Strange Craft: The True Story of an Air Intelligence Officer's Life with UFOs".



 وأخبر المؤلف أنه وصل إلى قاعدته في Fort Dix في نيوجيرسي في الساعات الأولى من صباح يوم 18 يناير 1978.



كان على الضابط التحضير لإحاطة استخباراتية يومية في الثامنة صباحًا لضباطه الأعلى.



ونُقل عنه قوله: "إن الرقيب الأول الذي كان يدير كل شيء ، كان مضطربا، وكان وجهه شاحبًا وعيناه مفتوحتين . 




وقال أغرب شيء: "تم إطلاق النار على كائن فضائي في Fort Dix ووجدوه في نهاية مدرج (McGuire AFB)."


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