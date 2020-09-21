فتح ساحة الانتظار الداخلية لخدمة المترددين على مستشفيات جامعة جنوب الوادى

أكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن المستشفيات الجامعية بطواقهما المختلفة لا تدخر جهدًا فى تقديم خدمات طبية لائقة لخدمة أهالينا من مرضى إقليم جنوب الصعيد.





وقال غرباوي، ردا على ما تم تداوله عبر أحد المواقع وصفحات التواصل الاجتماعى حول تكدس المرضى أمام المستشفى الجامعى، إن الجامعة فتحت شبابيك التذاكر على الساحة المكشوفة خارج المستشفيات بسبب جائحة كورونا ومنعا للتزاحم داخل المستشفى كإجراء احترازى لضمان سلامة الجميع.





و تابع غرباوى،: مع تكاثر الأعداد وحماية للمرضى من الجلوس والانتظار أمام شباك التذاكر تحت أشعة الشمس فقد اتخذت الجامعة إجراء سريع بتسليم المرضى كوبونات مرقمة على أبواب المستشفى و إتاحة الفرصة لهم للدخول إلى ساحة الانتظار المغطاة بداخل المستشفى حتى يتم قطع تذاكر لهم بناء على الأرقام.





و أشار رئيس الجامعة، إلى أن هناك إجراء أخر اتخذته الجامعة متمثلا فى مخاطبة اللواء أركان حرب طيار أشرف غريب الداودى محافظ قنا باستعداد الجامعة لإقامة ساحة انتظار مغطاة على المساحة خارج المستشفى لأن هذه المساحة لا تتبع الجامعة.





و أضاف غرباوى، هدفنا أولا وأخيرا راحة الأهالي من مرضى الإقليم، حرصا على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى وجه بالاهتمام ببناء الإنسان، مؤكدًا أن الرعاية الطبية تعد أحد أهم ركائز بناء الإنسان.





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