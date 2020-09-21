أوراق التقديم لـ كلية التربية بجامعة حلوان

أعلنت كلية التربية جامعة حلوان عن الأوراق المطلوبة لتقديم الملف الخاص بالطلاب الجدد بالفرقة الأولى بكلية التربية للعام الجامعى 2020 .2021
وننشر لكم فى"صدى البلد" الأوراق
المطلوبة التقديم :
- بطاقة الترشح + 5 صور.
-أصل شهادة الثانوية العامة +5 صور.
- اصل استمارة الكشف الطبى + 5صور.
- بطاقة 6 جند للذكور.
- 8 صور شخصية 4*6.
- شهادة ميلاد حديثة + 5صور.
- 5 صور من البطاقة الشخصية.
- استمارة المقابلة الشخصية.
- استمارة بيانات التعارف من الكلية.
- صورة ايصال دفع الكشف الطبى.
وطالبت الكلية من الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالكلية سرعة إتمام
الأوراق حتى يتمكنوا من التقديم فى أسرع وقت.