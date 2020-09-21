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تعليم

أوراق التقديم لـ كلية التربية بجامعة حلوان

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:21 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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قسم التعليم

أعلنت كلية التربية جامعة حلوان عن الأوراق المطلوبة  لتقديم الملف الخاص بالطلاب الجدد بالفرقة الأولى بكلية التربية للعام الجامعى 2020 .2021

وننشر لكم فى"صدى البلد" الأوراق المطلوبة التقديم :

- بطاقة الترشح + 5 صور.

-أصل شهادة الثانوية العامة +5 صور.

- اصل استمارة الكشف الطبى + 5صور.

- بطاقة 6 جند للذكور.

- 8 صور شخصية 4*6.

- شهادة ميلاد حديثة + 5صور.

- 5 صور من البطاقة الشخصية.

- استمارة المقابلة الشخصية.

- استمارة بيانات التعارف من الكلية.

- صورة ايصال دفع الكشف الطبى.

وطالبت الكلية من الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالكلية سرعة إتمام الأوراق حتى يتمكنوا من التقديم فى أسرع وقت.


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