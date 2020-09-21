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ديني

البحوث الإسلامية: الاقتباس من أحاديث النبي للأغاني غير جائز شرعا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:51 م
البحوث الإسلامية:
البحوث الإسلامية: الاقتباس من حديث النبي للأغاني غير جائز
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محمد شحتة
تابع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا من اقتباس الأغاني بعض جمل من أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

وأكد المجمع في تعليقه على هذا الأمر، أن الاقتباس من الحديث النبوي أو جملة منه ليصبح جزءًا من أغنية، أمر لا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء -عليهم أفضل الصلاة والسلام- ولا يجوز شرعًا لما قد يلابس أداء "الأغاني" ويلتصق بها من أمور تتنافي وجلال النبوة.

وأوضح المجمع أنه انطلاقًا من واجب النصيحة لله ورسوله وعامة المؤمنين وخاصتهم، فإن مجمع البحوث الإسلامية، ينصح المسلمين كافة بعدم التعرض لسماع مثل هذه الأغاني أو التغني بها أو ترويجها، وعليهم أن يعلموا أنهم مأمورون بتوقير هذا النبي العظيم –صلى الله عليه وسلم– وإعزازه، وإعلاء قدره ومقامه والبُعد بأحاديثه الشريفة عن ساحات التسلية واللهو.
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