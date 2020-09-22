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سيارات

فورد تكشف عن وحش البيك آب القادم .. بالفيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:18 ص
صدى البلد
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قسم السيارات

أعلنت شركة فورد الأمريكية الكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة، والتي تعد أول سيارة "بيك اب" من نوعها تعمل بنظام كهربائي.


السيارة فورد من طراز "F150" وهو ما ظهر من خلال الفيديو التشويقي الذي تم نشره من قبل الشركة، ويظهر مقطع الفيديو شكل السيارة الذي يبدو في غاية القوة كما تعونا دوما من هذا الطراز المميز.

واستعرضت فورد ايضا قوة اداء السيارة على الطرق الوعرة، كما زودت السيارة بمقدمة جديدة تختلف عن مثيلاتها التي تعمل بالوقود، وتتمثل في شكل جديد للمصابيح الضوئية والتي تتوسطهم علامة "Ford" المميزة.

ونقلا عن موقع قناة "روسيا اليوم" بالعربي، عن مسئول بالشركة  ان فورد استثمرت نحو 700 مليون دولار في منشأة إنتاج حزم البطاريات الخاصة بمشروع سيارتها الكهربائية الجديدة، مشيرة إلى أنها ستكون جزءا من مجمع التصنيع Rouge Center.

وتعد شركة فورد الامريكية هي واحدة من أكبر 10 مصنعي السيارات في العالم، والتي أسسها هنري فورد في مدينة ديربورن في ولاية ميشيجان الأمريكية، ولا تزال مقرات الشركة الأساسية في تلك المدينة.

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