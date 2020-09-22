اللجنة العليا للفيروسات: مصر من أوائل الدول استخداما للكورتيزون في علاج كورونا

كشف الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات، عن الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها مع بداية العام الدراسي الجديد.





وقال حاتم، خلال حواره مع الإعلامية لبني عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" هناك إجراءات خاصة يتم الإعداد لها؛ من أجل استقبال العام الدراسي الجديد، أهمها اتباع إجراءات الوقاية اللازمة، وتوفير زائرة صحية في كل مدرسة تتواجد بشكل مستمر، فضلا عن الحفاظ على التهوية الجيدة داخل الفصول، وارتداء الكمامات عند التقارب، في حال عدم الالتزام بالمسافات اللازمة".





ولفت إلى أن السبب وراء عدم وجود إصابات كبيرة بين الأطفال في مصر؛ هو أن النظام الصحي في مصر يعتمد على فرض التطعيمات الإجبارية للأطفال في الأعمار الصغيرة، بعكس ما يحدث في أوروبا، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع نسب الإصابات بين الأطفال، ولكن هذا الكلام لا ينطبق على مصر".





وأشار إلى أن الفرق الطبية في مصر على درجة عالية من الكفاءة، موضحا:" في الوقت الذى كانت تخشى معظم الدول الاوربية استخدام الكورتيزون في علاج الحالات الحرجة لكورونا؛ كانت مصر أول دولة تستخدم هذا العقار الى أبثبت كفاءة بعد ذلك".