أول تعليق من فيريرا عقب الاعتذار عن تدريب الزمالك

وجه جيسوالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة إلى جماهير ناديه، عقب الاعتذار عن عدم تدريب الفريق فى الوقت الحالي، بعد مفاوضات من مجلس إدارة النادي الأبيض.
وقال فيريرا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الثلاثاء: "إلى جماهير الزمالك العظيمة، أنا سعيد وفخور حقا بدعوتي لتدريب الفريق مجددا ، لسوء الحظ ولأسباب شخصية وعائلية لن أستطيع قبول التحدي في وقت هام جدا للنادي".
وأردف "كمشجع؛ أتمنى الأفضل للفريق، وأن يتوج يصبح بطلا إفريقيا .... ستكونون دائما في قلبي".
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To the Zamalek fantastic fans: I am really happy and proud about Zamalek invitation to lead the team again. Unfortunately, for personal and familiar reasons I can not accept this new challenge in such a important moment for the the club. As a fan, I wish the best of luck for the team and hope you to be African Champions! You will be always in my heart!jesualdoferreiracoach #egipto #zamalek #fans #football