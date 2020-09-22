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العدد في زيادة مستمرة.. محافظ الفيوم يرصد تطورات ملف التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:19 ص
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، إن منحنى الاقبال علي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، في زيادة مستمرة.

وأضاف الدكتور أحمد الانصاري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه يتم فتح منافذ جديدة لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء؛ حتي لا يكون هناك تزاحما بين المواطنين.

وتابع محافظ الفيوم، أن طلبات التصالح في مخالفات البناء تتخطي ٢٠٠٠ طلب يوميا، وتم فتح منافذ جديدة من أجل استيعاب تلك الزيادة.

وأوضح الدكتور أحمد الانصاري، أن ملف مخالفات البناء في مصر له أهمية كبيرة جدا، والدولة تهتم به من أجل إصلاح الانشاءات العمرانية وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الدولة تريد إيقاف مخالفات البناء بكل أشكالها، موضحا أنه منذ 4 أشهر مضت لم تكن لدينا أي مخالفة بناء.
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