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فن

في ذكرى وفاة فردوس محمد.. عاشت يتيمة وتوفي أبناؤها الثلاثة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:25 ص
فردوس محمد
فردوس محمد
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سعيد فراج
يوافق اليوم، الثلاثاء 22 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنانة فردوس محمد، التى ولدت في 13 يوليو عام 1906، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1961، عن عمر ناهز الـ 55 عاما.


ولدت فردوس محمد، في عام 1906، ونشأت بعد ذلك يتيمة الأبوين، حيث تولت أسرة قريبة منها تربيتها وتعليمها في إحدى المدارس الأجنبية إلى أن استطاعت القراءة والكتابة وإتقان اللغة الإنجليزية.


وعلى الرغم من حصولها على لقب "الأم" داخل السينما المصرية، إلا أن حلم الأمومة لم يتحقق في حياتها الشخصية، حيث توفى 3 أبناء لها عقب ولادتهم مباشرة.


وقد تزوجت الفنانة فردوس محمد مرتين؛ الأولى خلال فترة الشباب، أما المرة الثانية فكانت من أحد أعضاء فرقتها المسرحية، واستمر الزواج 15 عامًا قبل أن يتوفى.
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