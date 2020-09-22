مستعدون لأي تهديد.. المبعوث الأمريكي لإيران: سنحافظ على أقصى ضغط حتى تغير طهران سلوكها

قال المبعوث الأمريكي لإيران إليوت أبرامز إن الولايات المتحدة "جادة للغاية بشأن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران".









وأكد أبرامز، في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الفضائية: "سنحافظ على أقصى ضغط حتى تغير إيران سلوكها"، مشيرا إلى أن واشنطن مستعدة لأي تهديد إيراني.









وأوضح المبعوث الأمريكي أن العقوبات الأخيرة تشكل حظرا أوسع للأسلحة على إيران، متمنيًا أن يتعاون الأوروبيون في تطبيق العقوبات على طهران، معربًا عن "خيبة أمل واشنطن في الحلفاء الأوروبيين".









وأضاف:"لا نريد اتفاقا جزئيا يترك الإيرانيين أحرارًا في دعم الإرهاب.. إذا أرادت إيران إزالة العقوبات عليها أن تتصرف كدولة طبيعية".









يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت أمس، الاثنين، فرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين لهم دور في برنامج الأسلحة النووية الإيراني لدعم تأكيد الولايات المتحدة بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على طهران.