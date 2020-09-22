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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 11 شابًا والتفتيش على 131 منشأة بشمال سيناء

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:44 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء 11 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من ضمن 79 شابًا مسجلين من راغبى العمل، فضلا عن صرف 5 آلاف جنيه منحًا للعاملين غير منتظم ، كرعاية اجتماعية وفقًا للائحة المالية لهذه الفئة.

تلقي وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من  محمد سالم عبد المالك  مدير المديرية عن إنجازاتها عن شهر أغسطس الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج 28 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة .

وفى مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 116 منشأة ، وتحرير محضر عمالي ، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 15 منشأة ، والاشتراك في لجنة واحدة للتراخيص للمحال العامة بناء على خطاب من الصندوق الإجتماعي.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 15 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.


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