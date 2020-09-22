AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المصرف المتحد يخصص 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:27 م
المصرف المتحد
المصرف المتحد
Advertisements
محمد يحيي
أعلن أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد عن تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر سواء من خلال الشركات المتخصصة والجمعيات الأهلية أو الأفراد.   

وأوضح أن قطاع التمويل المتناهي الصغر لديه فرصة عظيمة للنمو بالسوق خاصة بعد موافقة البرلمان المصري في يوليو 2020 الماضي علي مضاعفة حجم التمويل الممنوح للعميل الواحد ليصل اإلى 200 الف جنيه.  مما يساهم في لزيادة الطلب وتعظيم الإنتاج.  

اقرأ أيضا:

واشار القاضي إلى أن المراة تستحوذ علي نحو 40% من حجم طلبات التمويل المتناهي الصغر.  كما يستحوذ القطاع التجاري علي اعلي نسب طلبات تمويل يلية القطاع الخدمي ثم القطاع الصناعي.

وأوضح اشرف القاضي ان حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات المتناهية الصغر ارتفع ليصل الي  17 مليار جنيه بنهاية يناير 2020 في مقابل 2.7 مليار جنيه في نهاية يناير 2019 الماضي.   وذلك وفقا لاحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.  في حين بلغ عدد العملاء لهذا القطاع نحو 3.2 مليون عميل بنهاية يناير 2020.

وعن اهمية التمويل المتناهي الصغر يقول اشرف القاضي ان تمويل المشروعات متناهية الصغر يلعب دورا كبيرا في القضاء علي الفقر ومحاربة البطالة والتنمية المجتمعية المستدامة.  فهو يوفر فرص عمل ومعيشة كريمة لاصحاب المشروعات او الحرف.  فضلا عن تحول من مجتمع مستهلك الي مجتمع منتج.  كذلك يساهم في محاربة الهجرة سواء الداخلية والخارجية. 

واشار القاضي الي التجربة الماليزية الخاصة بأصحاب الحرف اليدوية.  حيث اهتمت الحكومة الماليزية بإنشاء المدارس وكليات التعليم الفني مما ساهم في تخريج اعداد ممن يجيدون اعمال السباكة والنجارة والحدادة الامر الذي ساعد أصحاب تلك الحرف الي التحول لأصحاب مشروعات.

وأكد اشرف القاضي أن نسب التعثر في التمويلات المتناهية الصغر قد تكون شبه معدومة نتيجة لعدة عوامل أهمها : طبيعة صاحب التمويل وحرصه علي سمعته مما يجعله يميل الي السداد في المواعيد المحددة وخوف من الفضيحة.  

واشار اشرف القاضي إلى أن اثر الضوابط التي أصدرها البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في مجال منح التمويلات المتناهية الصغر مما ساهم في تحسين من المناخ الاستثماري لهذا القطاع.  خاصة وان البنوك تعد الممول الرئيسي سواء بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق تمويل الجمعيات او الشركات المتخصصة.  الامر الذي ساهم في مضاعفة حجم التمويلات الممنوحة للقطاع وتقليل نسب التعثر. 

واكد اشرف القاضي ان الجميع يسابق الزمن نحو التحول لمجتمع غير نقدي لمواكبة خطة الدولة المصرية.  وذلك من خلال استخدام التقنيات الرقمية في كل المعاملات الحكومية وتبسيط الاجراءات للحصول علي الخدمة.  الامر الذي يساهم في رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة اعمال داعمة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار سواء المحلي او الاجنبي.  

وقال القاضي إن ميكنة نشاط التمويل المتناهي الصغر خاصة في مجال المدفوعات ستعزز من جهود الدولة والبنك المركيز نحو الشمول المالي سواء من خلال عمليات الدفع من خلال البطاقة الوطنية ميزة او من خلال وسائل الدفع الالكتروني الاخري من انترنت بنكي وموبيل بنكي ومحافظ.    

واوضح اشرف القاضي ان المشروعات المتناهية الصغر تعاني كثيرا لتسويق منتجاتها بالسوق الخارجية.  وهذا ما يقوم به المصرف المتحد من خلال الدعم والاستشارات الفنية للمؤسسات والجمعيات المتخصصة والهيئات التي تهتم بعمليات التصدير والنفاذ بالمنتجات المصرية للأسواق الخارجية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المغربى يطالب بزيادة التوعية بأهمية مزايا التأمين التعاوني للمشروعات متناهية الصغر

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر

حتى 50 مليون جنيه.. كيف تحصل على قرض المشروعات الصغيرة من بنك عودة

التأجير التمويلي.. لماذا سنت الرقابة المالية ذلك القانون؟

ترشيحاتنا

الأرض لسه مبردتش..الأرصاد تكشف عن سبب عدم الشعور بانخفاض درجات الحرارة

وفاة شقيق الفنان محمود حميدة

هجوم لاذع على مريم أوزرلي بسبب حملها للمرة الثانية بدون زواج

حادث مروع.. أم تفقد جنينها بسبب مزحة سخيفة من صديقتها

انقلب السحر على الساحر.. سر انقلاب المقاول الهارب على الإخوان بعد الفشل

أهلي جدة ينهي أزمة مستحقات الترجي في صفقة يوسف بلايلي

AdvertisementS

للانتقال إلى أتلتيكو مدريد.. سواريز يطالب إدارة برشلونة بالموافقة على رحيله مجانا

بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج

قياسا بالأسبوع الماضي..وزيرة الصحة: 8.75 % انخفاضا فى نسبة المصابين بفيروس كورونا بمصر

خاص| على طريقة بيراميدز .. شركة استثمارية تقترب من شراء نادي المقاصة

مفاجأة أجايي وموقف أزارو.. شوبير يحسم مصير الأجانب في الأهلي خلال الميركاتو

لم تسجل هذا المستوى في تاريخها.. تفاصيل أكبر انهيار لـ الليرة التركية

بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن

هجوم لاذع على مريم أوزرلي بسبب حملها للمرة الثانية بدون زواج

المدارس الخاصة والدولية تستعد لتحصيل هذه الرسوم من الطلاب في العام الدراسي الجديد | تفاصيل

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقدم شريف إكرامي في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل

أخبار الرياضة.. رسالة صادمة من شوبير لـ مرتضى منصور.. كارتيرون يقترب من الرحيل عن التعاون السعودي.. فيريرا يكشف سبب اعتذاره عن قيادة الزمالك

الإعلان الرسمي يقترب .. الأهلي ينهي اتفاقه مع محمد إبراهيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف إنساني.. ممرضة تحقق الأمنية الأخيرة لمريض سرطان يصارع الموت.. شاهد

بفستان جريء.. ملك قورة تثير الجدل.. والجمهور: أنتِ عملتي عملية نحت؟

بالكمامة.. جوني ديب يروج لفيلمه الجديد El Loto بمهرجان San Sebastián.. صور