وزير الإسكان: مد فترة حجز الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل بالقاهرة والبحر الأحمر وبورسعيد ودمياط حتى 8 أكتوبر.. تقديم الطلب إلكترونيا بمقدم 50 ألف جنيه.. تسليم الوحدات خلال 36 شهرًا كاملة التشطيب







صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم مد فترة سداد مقدم جدية الحجز، وتسجيل البيانات، وسحب كراسات الشروط، حتى يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2020، وذلك لحجز الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل، والتى تطرحها الوزارة مُمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.









وذلك فى المناطق التالية: "مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط"، لإتاحة فرصة لعدد أكبر من العملاء لحجز تلك الوحدات، حيث إنه كان من المقرر غلق باب الحجز اليوم، الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020.









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وأوضحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم تسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق ( وأوضحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم تسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق ( www.shmff.gov.eg)، مؤكدة أن بيع كراسات الشروط مستمر حتى غلق باب الحجز يوم 8 أكتوبر 2020، من خلال مكاتب البريد المُميكنة بمحافظات "القاهرة – الجيزة – البحر الأحمر – بورسعيد – دمياط".







وقالت مى عبد الحميد: "تتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين 103 و120 م2 (3 غرف وصالة – كاملة التشطيب)، ويتم تسليمها خلال 36 شهرًا، ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، بخلاف مبلغ ٢٠٠ جنيه مصروفات تسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، ويتم سداد ١٢ دفعة ربع سنوية بواقع نسبة ٢.٥ ٪ من ثمن الوحدة السكنية لكل دفعة، والتى تبدأ بعد ٣ أشهر من غلق الإعلان، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى ٢٠ عامًا بسعر عائد ٨ ٪ سنويًا متناقصة، وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل".



