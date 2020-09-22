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وزير الإسكان: مد فترة حجز الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل بالقاهرة والبحر الأحمر وبورسعيد ودمياط حتى 8 أكتوبر.. تقديم الطلب إلكترونيا بمقدم 50 ألف جنيه.. تسليم الوحدات خلال 36 شهرًا كاملة التشطيب

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:00 م
اسكان متوسط
اسكان متوسط
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آمنة عبدالعظيم
  • مى عبد الحميد: بيع كراسات الشروط مستمر حتى غلق باب الحجز
  • تسليم الوحدات خلال 36 شهرًا كاملة التشطيب
  • تسليم 320 ألف شقة لحاجزيها بالإسكان الاجتماعى.. تفاصيل


صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم مد فترة سداد مقدم جدية الحجز، وتسجيل البيانات، وسحب كراسات الشروط، حتى يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2020، وذلك لحجز الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل، والتى تطرحها الوزارة مُمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.


وذلك فى المناطق التالية: "مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط"، لإتاحة فرصة لعدد أكبر من العملاء لحجز تلك الوحدات، حيث إنه كان من المقرر غلق باب الحجز اليوم، الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020.


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وأوضحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم تسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، مؤكدة أن بيع كراسات الشروط مستمر حتى غلق باب الحجز يوم 8 أكتوبر 2020، من خلال مكاتب البريد المُميكنة بمحافظات "القاهرة – الجيزة – البحر الأحمر – بورسعيد – دمياط".


وقالت مى عبد الحميد: "تتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين 103 و120 م2 (3 غرف وصالة – كاملة التشطيب)، ويتم تسليمها خلال 36 شهرًا، ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، بخلاف مبلغ ٢٠٠ جنيه مصروفات تسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، ويتم سداد ١٢ دفعة ربع سنوية بواقع نسبة ٢.٥ ٪ من ثمن الوحدة السكنية لكل دفعة، والتى تبدأ بعد ٣ أشهر من غلق الإعلان، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى ٢٠ عامًا بسعر عائد ٨ ٪ سنويًا متناقصة، وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل".


وأضافت أنه فى حالة رغبة المواطن في أى استفسار أو سؤال يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة ٩ صباحًا : 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.


على جانب آخر، قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن عدد شقق مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" التى تم تسليمها لأصحابها حوالى 430 ألف شقة تقريبا.ط


وأضافت "عبد الحميد"، فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن هذا العدد هو الذي انتهى تنفيذه بشكل كامل، وتم تسليم أكثر من 320 ألف منهم بالفعل لأصحابها من الحاجزين بالإعلانات من الأول للثامن.


وتابعت أن باقى الوحدات بمراحل التسليم المختلفة والتعاقد مع البنوك وجهات التمويل المختلفة، وسيتم تسليمها لحاجزيها تباعا.


وأوضحت أن هناك نحو ربع مليون وحدة أخرى فى مراحل التنفيذ، ومن المتوقع انتهاء تنفيذها خلال عام من الآن، وسيتم تخصيصها لحاجزى الإعلان العاشر والمرحلين من الإعلان التاسع وعددهم يتجاوز 200 ألف شخص تقريبا.
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