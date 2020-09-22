الصليب الأحمر اللبناني يعلن وقوع انفجار بمحطة محروقات بإقليم التفاح

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار بإقليم التفاح في محطة محروقات، موضحا أنه لا يوجد إصابات جراء الانفجار.





وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن المعلومات الأولية تفيد بوقوع الانفجار الذي سمع دويه منذ قليل، في منزل تابع لحزب الله.





وقالت صحيفة "الجديد" اللبنانية، إن الحزب فرض طوقًا أمنيًا في مكان الانفجار.





وأوضحت المصادر من عين قانا بالجنوب اللبناني لصحيفة النهار أن لم يُعرف حتى الآن ما إذا كان سبب الانفجار صاروخًا إسرائيليًا أو عبوة ناسفة انفجرت في منطقة مأهولة ما أسفر عن سقوط جرحى ودمار في الممتلكات.