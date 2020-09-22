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منوعات

ترفض الزواج بسبب منزل..عانس تحتفل بعيد ميلادها الـ 100 وتكشف سر سعادتها.. صور

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:01 م
عانس تحتفل بعيد ميلادها
عانس تحتفل بعيد ميلادها الـ 100 وتكشف سر سعادتها
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يارا زكريا
احتفلت سيدة بريطانية تدعي فيرا بانتنج، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ 100 في منزل والدها الذي عاشت فيه طوال حياتها منذ عام 1921 م عندما انقلت إليه وهي تبلغ من العمر ستة أشهر مع والديها وأختها.

ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية انتقلت بانتنج إلى منزل والدها في أمبيلسايد بمنطقة ليك ديستريكت الجبلية ببريطانيا، ولم يكن لها أي نية لمغادته حيث رفضت أربعة عروض زواج للبقاء في المنزل واصفةً إياه بأنه واحد من أجمل الأماكن على وجه الأرض.

ولا تزال فيرا بكامل صحتها حتى بعد مغادرة شقيقتها الكبرى ماري وشقيقها الأصغر روبرت في المنزل الذي يحتوي على مجموعتين من السلالم، وغرفة نومها في الطابق الأول، أما الحمام في الطابق الثاني.

وقالت في تصريح صحفي: " أحب المشي، وما زلت قادرةً عليه بمفردي، كما شهدت أيامًا مشمسة وجميلة، وتسلقت جميع الجبال المحيطة بالمنطقة، لقد استمتعت حقًا بحياتي".


يأتي مقدمو الرعاية لإعداد الإفطار لها كل يوم، وتجري مكالمة يوميًا في الصباح الباكر مع ابنة وابن أختها- الذين يعيشون في مكان قريب منها.

جاء والدا فيرا إلى وانسفيل بمدينة تيراس عام 1921 مع طفليهما ماري وفيرا، ودفعوا شلن فقط كإيجار، وكانت أمها حامل في روبرت، فانتقلوا إلى منزل أكبر.

التحقت بانتنج بمدرسة كنيسة امبيلسايد انجلترا للبنات، وغادرها في سن الرابعة عشرة للعمل في محلات الملابس للسيدات، ومصففة للشعر، كما اجتازت اختبار القيادة في المحاولة السادسة لتصبح مفتشة تقييم للمنطقة.

كانت السيدة البريطانية المصور الرسمي لزيارة الملكة والأمير فيليب لبحيرة ويندرمير، وزارت أستراليا وسويسرا والنمسا وإسبانيا وسردينيا وتونس وشمال إفريقيا ، كما استقبلت البابا فرانسيس في روما.


خططت لإقامة حفلة كبيرة  لعيد ميلادها لكنها تعرقلت بسبب فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، فاحتفلت به في أجواء بسيطة، حيث خرجت  العيلة في جولة بالسيارة وشربوا الشاي مع قليل من الكعك.

تقاعدت فيرا مبكرًا لرعاية والدتها عندما توفي والدها عام 1970، عن عمر يناهز 85 عامًا، كما اعتنت بوالدتها حتى توفيت أيضًا في المنزل عام 1981 عن عمر يناهز 94 عامًا.

وتعتقد فيرا أن سر صحتها وحياتها الطويلة والسعيدة هو الهواء النقي، كما أنها لا تدخن، مشيرةً: " "كنت أحب أن أذهب للرقص عندما كنت أصغر سنًا، وكنت أمشي في الجبال نهاية كل أسبوع مع أصدقائي، وأحافظ على نشاطي الذهني من خلال كتابة يومياتي منذ سن 18 عام". 

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