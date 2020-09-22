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رياضة

محمد بسام: مفاوضات بيراميدز توقفت.. وأمتلك عرضا من سموحة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:02 م
محمد بسام حارس طلائع
محمد بسام حارس طلائع الجيش
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عمرو الحلوانى

أكد محمد بسام حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أنه تلقى عرضًا رسميًا من نادى سموحة للانتقال إليه خلال الميركاتو الصيفي الجاري،

وقال محمد بسام فى تصريحات إذاعية : "كانت هناك بعض المفاوضات مع عدة الأندية، ولكن مفاوضات بيراميدز انتهت تمامًا، والمفاوضات الحالية مع فريق من الإسكندرية وبالتحديد نادى سموحة، وطلبت منهم عدم الدخول فى مفاوضات رسمية حتى يضمن الطلائع البقاء فى الدورى".

وأضاف: "أصبح الآن لدينا فرصة لتسويق أنفسنا فجميع المباريات تنقل على الهواء ليس الأهلى والزمالك فقط، ولا يوجد فارق بين الأندية سوى فى الطموح فقط، وحتى الجهاز الفنى للمنتخب يتابع جميع الأندية وجميع اللاعبين، نعلم جيدًا أننا لن نظلم فى الاختيارات ونعمل بقدر المستطاع للوصول للمنتخب".

وتابع :"مباراة وادي دجلة بالأمس، كانت مفترق طرق بالنسبة لنا، ووضعنا كل الحسابات قبل المباراة وفوزنا منحنا أفضلية كبيرة حتى فى المواجهات المباشرة مع وادى دجلة".


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