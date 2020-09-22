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باحث بشئون الجماعات الإرهابية: كل التنظيمات المتطرفة تعتقد أن خصومها على الكفر..فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:38 م
منير أديب الباحث
منير أديب الباحث بشئون الجماعات الإرهابية
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محمود محسن
أكد منير أديب الباحث بشئون الجماعات الإرهابية أن الحركات المتطرفة ومنها حركة الاخوان لديها فكر بأن من خالفهم فى المنهج والفكر والسياسية سيكونون كفار أو طاغوت وحكم الهؤلاء هو الخروج عليهم.

وأضاف أديب خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نوز أنني لست مندهشا مما فعله الاخوان فقد قتلوا الخصوم سواء كانوا علماء شرع أو تنفيذيين مؤكدا انها جماعة متطرفة تقوم بقتل المواطن البرئ فى الشارع .

وتابع الباحث بشئون الجماعات الإرهابية أن كل التنظيمات المتطرفة تعتقد انها على الحق وتعتقد خصومها انهم على الباطل والكفر فيقومون بقتلهم سواء كانوا فى مسجد أو خارجه.

وأشار أديب أن تلك الجماعات الإرهابية تستخدم الدين للتوظيف السياس فقط حيث إن فكرة الإخوان الأساسية المؤسسة لها هي العنف، وهو ما يحدث الآن.

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