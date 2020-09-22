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ملفات

حوادث وضحايا فى يوم.. مصرع ربة منزل بضربة شومة بـ نجع حمادي.. وانتشال جثة شاب من شاطئ الهانوفيل غرب الإسكندرية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:31 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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قسم الحوادث
-وفاة طفلة بطعام مخلوط بمبيد حشري في بني سويف
-مثلث الغرق لا ينتهي.. انتشال جثة شاب من شاطئ الهانوفيل غرب الإسكندرية


لقيت ربة منزل بنجع حمادي، مصرعها، متأثرة بضربة شومة في الرأس، خلال مشاجرة مع زوج ابنتها.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا،  إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد  بمصرع ربة منزل و إصابة اثنتين من أقاربها، بسبب خلافات عائلية.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة، زوج ابنة المجني عليها، حيث نشب خلاف بينه وبين المجنى عليها، انتهت بالتعدى عليها بشومة أدت إلى مصرعها فى الحال، وإصابة اثنين آخرين أثناء تواجدهما مع المجنى عليها.

كما تبين من التحريات، أن خلافات عائلية بين نجلة المجنى عليها وزوجها المتهم، دفعتها إلى مغادرة منزل الزوجية و البقاء مع والدتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، برئاسة المقدم سامح نجيده، وكيل فرع البحث الجنائي،  من ضبط المتهم، و إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

كما لقيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات مصرعها بعد تناولها طعاما مخلوطا بمبيد حشري بطريق الخطأ في احدي قري مركز الفشن جنوب بني سويف.

تلقي العقيد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن اخطارا من مستشفي الفشن المركزي بوصول طفلة تدعي ندي . ع - تبلغ من العمر 4 سنوات من احدي قري مركز الفشن جثة هامدة وعلي الفور انتقل الرائد احمد حسين رئيس مباحث الفشن الي المستشفي حيث تبين من توقيع الكشف الطبي عليها تناولها طعام مخلوط بمبيد حشري بطريق الخطأ.

وبسؤال أسرتها أفادت انها تناولت الطعام المخلوط بالمبيد الحشري بطريق الخطأ ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

فيما حاولت طالبة بنجع حمادي، الانتحار شنقًا، لعدم تمكنها من الالتحاق بكلية الإعلام لتحقيق أمنيتها بالعمل فى مجال الإعلام.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا،  إخطارا من مأمور مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بإصابة آيه.ا.ش، 18عامًا، بعد محاولة فاشلة للانتحار شنقًا داخل منزلها، لعدم تمكنها من دخول كلية الإعلام. 

وتبين من التحريات الأولية أن الطالبة كانت ترغب في دخول كلية الإعلام، إلا أن مجموعها غير الكاف لم يؤهلها للالتحاق بالكلية.

وبعد إخطارها بقبول أوراقها فى كلية الحقوق، ساءت حالتها النفسية ما دفعها إلى محاولة الانتحار.

 نُقلت المصابة إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج اللازم، و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

وفى سياق متصل نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، الثلاثاء، في انتشال جثة طالب، بعد غرقه بشاطئ الهانوفيل، غرب الإسكندرية.

وتلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا بوجود غريق بشاطئ نادي الشرطة بالهانوفيل، عقب نزوله لمياه الشاطئ.

توجهت قوة من القسم بصحبة قوات الإنقاذ النهرى، وتبين أن الغريق يدعى معاذ مصطفى نصر، 19 عاما، طالب من مدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وتم انتشال الجثة من شاطئ زهراء الهانوفيل الذي يبعد حوالي نصف كيلو عن مكان الغرق.

وتحرر محضر بالواقعة ونقل الجثة للمشرحة لتسليمها لأسرة الغريق.

وشهدت شواطئ العجمي عددًا من حوادث الغرق على مدار الأشهر الماضية، على الرغم من قرار إغلاق الشواطئ لمجابهة فيروس كورونا، كان أبرزها حادث شاطئ النخيل الذي أودى بحياة 12 شخصًا في يوم واحد.

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