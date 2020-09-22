إبداع دمياط .. فعاليات تكريم المتميزين من صناع الأثاث

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم الثلاثاء، فعاليات تكريم المتميزين من صناع الأثاث " إبداع دمياط" والتى نظمتها الغرفة التجارية و رابطة صناع الأثاث بنادى ضباط الشرطة بمدينة دمياط، وذلك بحضور محمد الزينى رئيس مجلس إدارة الغرفه التجاريه.





قامت المحافظ بتفقد قطع الأثاث الفائزة بتلك الفعاليات والتى تم اختيارها من قبل أعضاء لجنة التحكيم من أساتذة كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط.





وفى سياق متصل، أعربت محافظ دمياط عن سعادتها لحضورها فعاليات تلك المبادرة التى وصفتها بكونها أحد المبادرات الداعمة لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط ، موجهة التحية للغرفة التجارية و رابطة صناع الأثاث على ما بذلوه من جهد لدعم صغار الصناع، داعية الجميع ببذل المزيد من الجهد وتحقيق التعاون المثمر لإعادة وضع صناعة الأثاث لمكانتها بخريطة الصناعة.





هذا وقد تم تكريم الفائزين من الصناع أصحاب القطع المشاركة بالفعالية وأعضاء لجنة التحكيم و المتميزين من صناع الأثاث من رموز تلك المهنة بدمياط، و تسلمت المحافظ درعًا تذكاريًا من رئيس مجلس إدارة الغرفه التجاريه تقديرًا لاسهاماتها الكبيرة وجهودها المبذولة لخدمة المحافظة و أبنائها، كما تسلمت هدية تذكارية من أحد شباب الصناع الذى أعرب عن تقديره لجهود الدكتورة منال عوض ودعمها الكبير لهذه الصناع.





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