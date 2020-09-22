AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سارة أمين: احترام المنافسين وراء تتويج طائرة الأهلى بالبطولات

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:27 م
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
قالت سارة أمين، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات»، إن الأهلي نجح في حصد لقب كأس مصر ‏بعد مجهود كبير ومباراة قوية أمام فريق الصيد، الذي قدم مباريات قوية ونجح في الوصول إلى ‏نهائي البطولة.‏

وأكدت لاعبة الأهلي أن الأهلي دائمًا ما يحترم المنافسين، ويعمل على الفوز في المباريات ‏التي يشارك بها، ودائمًا ما يكون الفوز باللقب هو هدفه الأول لإسعاد جماهير النادي في كل ‏مكان.‏

وأشارت سارة إلى أن الجمع بين ثنائية الدوري والكأس يؤكد أن فريق «طائرة السيدات» ‏يسير في الاتجاه الصحيح، وأن هناك جيلًا مميزًا قادرًا على إضافة المزيد من البطولات مستقبلًا ‏والاستمرار في الصعود على منصات البطولات المحلية والدولية.‏

ونجح الأهلي في التتويج بكأس مصر بعد الفوز على الصيد بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة ‏التي أقيمت مساء اليوم على صالة نادي الشرقية للدخان، والتي حرص الكابتن محمود الخطيب ‏على حضورها ودعم اللاعبات.‏
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منعم: الأهلي لن يفرط في الفوز بثنائية الدوري والكأس

تتويج شباب يد الأهلي 2002 بطلا لـ دوري المرتبط

شباب طائرة الأهلي يفوز على سموحة ويتوج ببطولة الجمهورية

الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي ببطولة الدوري ‏

سيدات الطائرة بالأهلي يبحثن عن الثنائية أمام الصيد في نهائي الكأس.. اليوم

«سيدات طائرة الأهلي» يتوجن ببطولة كأس مصر

ترشيحاتنا

بيراميدز يوضح حقيقة الحصول على توقيع محمد إبراهيم

الديهي: غياب فلسطين عن ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط إرضاء لـ "أردوغان"

على طريقة فرجاني ساسي..محمود علاء يسجل هدف الزمالك الثاني في طنطا

من مسقط رأسه في المنيا .. أسرة شهيد التنمر بالمنوفية تطالب بالقصاص من قاتليه |شاهد

بعد ظهوره مع طليقته.. حبيبة براد بيت الجديدة برفقة زوجها في أحدث سيشن.. فيديو وصور

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار ديكور رائعة تمنح منزلك الحيوية

الفواق.. دراسة تكشف عن عرض جديد من أعراض الإصابة بـ كورونا

أسعار ومواصفات مازدا CX-3 موديل 2020.. صور