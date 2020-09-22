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محافظات

ارتفاع أعداد المتقدمين للترشح لمجلس النواب في الدقهلية إلى 279 مرشحا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:00 م
التقدم للترشح لمجلس
التقدم للترشح لمجلس النواب
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همت الحسينى
ارتفع عدد مرشحى مجلس النواب بالدقهلية الى ٢٧٩ مرشحا حيث استقبلت اللجنة القضائية المشرفة على تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بالدقهلية برئاسة المستشار تامر الخطيب وعضوية المستشارين أحمد السعيد وعلاء السعدني طلبات ١٤ شخصا للترشح والتى بدأت الخميس الماضى وتستمر حتى السبت القادم .

 بلغ عدد المرشحين خلال اول ٦ أيام ٢٧٩ مرشحا للتنافس على ٢١ مقعدا في ١٠ دوائر انتخابية على النظام الفردى.

حيث شهد اليوم الاول ازدحاما شديدا ومشادات ومشاجرات بين المرشحين للتمكن من الدخول للجنه للحصول على ترتيب ورمز مميز وسط إجراءات أمنية مشدده ومحاولات لتنظيم عملية الدخول فيما قام مسؤلى اللجنه بوضع حواجز عليها لوحات إرشادية مدون عليها الأوراق والمستندات المطلوبة داخل القاعة المخصصة لتلقي أوراق الترشح بدءا من دخول المرشح من المحكمة وحتى وصوله القاعة .

كانت الهيئة الوطنية للإنتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض أعلنت عن فتح باب الترشح ابتداءا من الخميس الماضى وتستمر حتى ٢٦ سبتمبر الجارى حيث تأتى الدقهلية ضمن المرحله الثانية والتى سيجرى التصويت عليها في الخارج فيها من٤ إلى ٦ نوفمبر.
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