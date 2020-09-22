بعد فشله في التودد لمصر.. أردوغان يدعو فرنسا لاتخاذ موقف بناء حيال أزمة شرق المتوسط

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أتصالًا هاتفيًا بنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وذلك لأول مرة بعد تصريحات حادة أطلقها الطرفان على إثر الخلافات بينهم في منطقة شرق المتوسط.





وبحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية، فإن ماكرون أكد على الموقف الفرنسي الثابت تجاه التوترات بين اليونان وتركيا العضوتين في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد دفع أنقرة بسفينتها الاستكشافية في المناطق المتنازع عليها مع أثينا.





من جانبه، دعا أردوغان الذي تغيرت لهجته في الحديث عن الدول التي يختلف معها ماكرون لتبني موقف بناء حول النزاع بشأن مصادر الطاقة في منطقة شرق المتوسط.





وتأتي المحادثة الهاتفية بعد اجتماع عقده أردوغان مع المستشار الألمانية، أنجيلا ميركل، ورئيس المجلس الأوروبي، شارلز ميشيل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حول سبل خفض التصعيد والبدء في المحادثات حول أزمة المتوسط.





جدير بالذكر أن فرنسا تدعم بشدة اليونان في أزمتها مع تركيا، حيث قدمت فرنسا سفننًا ومقاتلات حربية إلى اليونان، وذلك بعد قيام أنقرة بتهديد أثينا علنًا في المناطق المتنازع عليها بشرق المتوسط.





وكان أردوغان حاول التودد إلى مصر من قبل، وأعلن استعداد بلاده للحوار معها حول القضايا الخلافية، إلا أن وزارة الخارجية أعربت عن عدم ارتياحها لنوايا تركيا، وذلك بسبب تناقض أفعالها مع تصريحاتها.